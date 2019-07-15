Как проходит пляжный сезон в Якутии: 10 самых ярких фото из края вечной мерзлоты

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Коллаж © Instagram/marusyacho и Instagram/regi_ss

Кто-то скажет, что проводить летний отпуск на море — моветон и прошлый век. И для таких людей есть отличное решение — съездить на ледяной пляж в Якутии. И если сперва это может прозвучать дико, то просто пролистайте ниже и тогда всё прояснится.

Притчей во языцех стали морозные дни в Якутии, но никто не потрудился сообщить, что летом в этом регионе невероятно жарко

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Но хорошо, что у местных жителей есть Булуус — ледник, расположенный за сто километров от Якутска, где летом можно охладиться

<p>Коллаж © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maria_mikhailova00/" target="_blank">maria_mikhailova00</a> и Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sotina_soul/" target="_blank">sotina_soul</a></p>

Несмотря на 35 градусов тепла, лёд здесь тает лишь слегка, но общий массив вечной мерзлоты остаётся нетронутым, пишет The Siberian Times

<p>Коллаж © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/marusyacho/" target="_blank">marusyacho</a> и Instagram/<a href="https://www.instagram.com/gbuzhinskaia/" target="_blank">gbuzhinskaia</a></p>

К Булуусу стекаются не только местные жители, но и туристы со всей России. Кто же откажется посреди лета поиграть в снежки?

<p>Коллаж © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/k_oksi_koks/" target="_blank">k_oksi_koks</a> и Instagram/<a href="https://www.instagram.com/biikilley97/" target="_blank">biikilley97</a></p>

Тем более здесь есть где разгуляться — ледник простирается более чем на тысячу гектаров и всем желающим хватит места

<p>Коллаж © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sotina_soul/" target="_blank">sotina_soul</a> и Instagram/<a href="https://www.instagram.com/teleshunnatalia/" target="_blank">teleshunnatalia</a></p>

Увидев эти 10 фото северного сияния, вы обнаружите, что купили билет в Норвегию

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