Как проходит пляжный сезон в Якутии: 10 самых ярких фото из края вечной мерзлоты

Кто-то скажет, что проводить летний отпуск на море — моветон и прошлый век. И для таких людей есть отличное решение — съездить на ледяной пляж в Якутии. И если сперва это может прозвучать дико, то просто пролистайте ниже и тогда всё прояснится.

Притчей во языцех стали морозные дни в Якутии, но никто не потрудился сообщить, что летом в этом регионе невероятно жарко

Но хорошо, что у местных жителей есть Булуус — ледник, расположенный за сто километров от Якутска, где летом можно охладиться

Несмотря на 35 градусов тепла, лёд здесь тает лишь слегка, но общий массив вечной мерзлоты остаётся нетронутым, пишет The Siberian Times

К Булуусу стекаются не только местные жители, но и туристы со всей России. Кто же откажется посреди лета поиграть в снежки?

Тем более здесь есть где разгуляться — ледник простирается более чем на тысячу гектаров и всем желающим хватит места

Увидев эти 10 фото северного сияния, вы обнаружите, что купили билет в Норвегию