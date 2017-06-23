Яна Рудковская: Я привезла в Россию "Евровидение", а кто такой Навальный?

Политические заявления и откровения супруги Евгения Плющенко в шоу Super "Алёна, блин!".

Продюсер Яна Рудковская стала гостьей первого выпуска шоу "Алёна, блин!" проекта Super. В эксклюзивном интервью Рудковская прокомментировала свою недавнюю пикировку в Сети с Алексеем Навальным. Напомним, оппозиционер принялся издеваться над отрывком из её интервью Forbes, в котором, рассуждая про конфликт Навального и Усманова, Рудковская встала на сторону последнего и заявила, что его поддерживают "все её домработницы, водители, тренеры и учителя". Свою мысль Яна продолжила в интервью Super.

— Я — человек бизнеса, я привезла в Россию "Евровидение", мой муж — четырёхкратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, а кто такой Алексей Навальный? — задалась вопросом Рудковская. — Человек живущий на пожертвования? Алишер Усманова — созидатель, меценат, в конце концов, он дал стране тысячи рабочих мест. Мне понятно, что он делает, и мне понятно, что со мной будет при нём, так же, как и при президенте Путине. Я хочу жить в их эру. А что будет со мной при Алексее Навальном в этой стране, мне непонятно. Цель Навального ясна — развалить Россию. А я не хочу отсюда уезжать, я хочу жить здесь, в моей стране.

Рудковская также выразила сомнение в поддержке Навального будущими избирателями.

— Он написал у себя: "Если ты — не домработница Яны Рудковской, выходи на митинг 12 июня". А по какому праву он ставит людей ниже себя, делит их на профессии, статусы? Я спросила у своих домработниц, водителей и персонала после этого об их отношении к Алексею, и знаете, что они мне сказали? Что, если Навальный будет дальше так относиться к людям, за него вряд ли кто-то пойдёт голосовать, — выразила уверенность Рудковская.

40-летняя продюсер и бизнес-леди также сообщила, что не исключает в будущем и собственной политической карьеры.

— Если я почувствую, что это нужно и у меня есть желание и силы, почему бы и нет? — высказала мысль Рудковская.

В интервью знаменитость также поделилась откровениями из личной жизни, рассказав о близких отношениях с Димой Биланом и Филиппом Киркоровым, а также поведав о том, какую роль сыграл Рамзан Кадыров в её "войне" с рэпером Тимати.