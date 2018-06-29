Яна Рудковская оправдала Александра Кержакова, "укравшего" сына у жены

Скандал между Александром Кержаковым и его женой Миланой обрастает новыми подробностями. Напомним, что на днях жена Кержакова Милана, родившая в прошлом году экс-футболисту сына, сделала признание: якобы муж "похитил" их общего сына Артёма. По её словам, Кержаков приехал на дачу с неизвестными людьми, перелез через забор и отнял ребёнка у няни. Милана утверждает, что не видела собственного сына уже месяц: Кержаков не пускает её к ребёнку.

— Саша говорит, что мне нужно доказать свою социальную вменяемость. Без справок он не позволит видеться с ребёнком. Я не знаю, как мне её доказывать, я адекватный человек, — рассказывала она.

В середине мая 24-летняя Милана рассказала на своей странице в соцсети, что они с мужем давно не вместе. Она назвала Кержакова падшим и недостойным уважения человеком.

Кержаков не в первый раз отбирает детей. Сегодняшняя ситуация в точности напоминает сценарий, по которому футболист расстался со своей гражданской женой Екатериной Сафроновой. Кержаков жил с ней несколько лет, и в 2013 году Екатерина родила ему сына. Через год после рождения малыша футболист заявил, что его гражданская супруга — наркоманка. Он через суд добился, чтобы девушку лишили родительских прав, и забрал мальчика себе. Сафронова оправдывалась и утверждала, что Кержаков врёт.

С 2014 года молодая мама ни разу не видела своего сына.

Сам Александр Кержаков не комментирует ситуацию. А вот Яна Рудковская, которая знает и Александра, и Милану, встала на сторону футболиста, заявив, что его супруга четыре с половиной месяца не занималась сыном, "сбросив" его на помощниц по хозяйству.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 29 Июн 2018 в 12:23 PDT

— Хочется, чтобы Милана, которой я неоднократно пыталась помочь решить мирным путём с Сашей конфликт и определить место проживание ребёнка исключительно с матерью, в следующем своём прямом эфире рассказала, где она провела 4,5 месяца и почему всё это время её новорождённый ребёнок провёл с нянями, а не с ней, где она находилась всё это время, с 13 февраля и по позавчерашний день. Отец не украл у нянь ребёнка своего, это абсурд, он родной отец! По семейному кодексу родители имеют равные права, a тем более в ситуации, когда ребёнок находился долгое время с нянями, с чужими людьми! Милана, мне реально тебя очень жаль, но мне также жаль твоего ребёнка и твоего ещё пока законного мужа, твою маму! Тебе ещё вчера предлагал Саша всё решить мирным путём, но тебе хотелось жалости к себе у аудитории, что, в принципе, в твоей ситуации довольно странно! Ты нанесла сильнейший репутационный удар по человеку, завуалированный "крик о помощи". Я желаю тебе более не совершать таких необдуманных поступков, — сообщила она.

По словам Рудковской, Кержаков был вынужден забрать малыша.

— Я довольно долго была на твоей стороне и не только из-за женской солидарности! Милана, ты из очень хорошей семьи, мы уважали твоего отца, твою семью. Каждый человек способен на ошибку, но не у каждого человека хватит смелости её признать. Я всегда считала тебя сильной девушкой! Поверь мне, я не хочу, как многие сейчас, оказывать тебе медвежью услугу — это просто нечестно по отношению к тому, что сейчас происходит. Я уверена, что мой пост заставит всё-таки тебя задуматься и впредь совершать только мудрые и взвешенные поступки. Ты всё знаешь, можно ввести в заблуждение многих, но себя не обманешь, — написала Рудковская.

В апреле 2017 года Милана Кержакова похоронила отца — сенатора Вадима Тюльпанова. Вскоре после этого появились слухи об изменах Александра Кержакова.

Милана Кержакова прокомментировала в интервью порталу Super конфликт с Яной Рудковской:

— Мне жаль, что люди делают выводы, общаясь только с одной стороной и не учитывая аргументы второй. Я не раз говорила, что хочу договориться мирно, и моё обращение в СМИ было вынужденной мерой. Мне пришлось это сделать, потому что попытка мирных переговоров ни к чему не приводила. Надеюсь, ситуация сдвинется с мёртвой точки, я смогу выйти с Сашей на диалог и увидеть своего сына.