Рудковская раскрыла, сколько она получает за один рекламный пост в "Инстаграме"

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Фото © Instagram/rudkovskayaofficial

По словам продюсера, она рада, что не зависит от успешного мужа, ведь даже их сын заработал уже 10 млн рублей.

44-летняя Яна Рудковская любит демонстрировать свой роскошный образ жизни. Причём скромности ей в этом не занимать. Продюсер с завидной регулярностью делится новыми фото, а теперь ещё и запустила собственное реалити-шоу "ЯнаСупер". Так, в недавнем выпуске Рудковская призналась, сколько она получает за один рекламный пост в "Инстаграме". Сумма оказалась внушительная — один миллион рублей, сообщает "Стархит".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/?hl=ru" target="_blank">rudkovskayaofficial</a></p>

Сейчас на профиль продюсера подписано более 2,5 млн человек, благодаря чему её так высоко оценивают рекламодатели. Но, по словам Рудковской, она старается быть честной со своей аудиторией и советовать только проверенные товары и услуги.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/?hl=ru" target="_blank">rudkovskayaofficial</a></p>

Ранее звезда призналась, что очень гордится тем, что финансово не зависит от своего мужа — фигуриста Евгения Плющенко. Мало того, даже сын знаменитый пары приносит в семейный бюджет немалые деньги. На банковском счёте мальчика лежит 10 млн рублей, что даже больше, чем у его отца.

Сильная женщина прежде всего должна быть независимой ни от кого: ни от родителей, ни от компаний или знакомых и уж тем более — от мужа. Ты в состоянии принимать самостоятельные решения. Считаю, если ты сильная женщина, то должна зарабатывать сама

Яна Рудковская

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