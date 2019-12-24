Рудковская раскрыла, сколько она получает за один рекламный пост в "Инстаграме"

По словам продюсера, она рада, что не зависит от успешного мужа, ведь даже их сын заработал уже 10 млн рублей.

44-летняя Яна Рудковская любит демонстрировать свой роскошный образ жизни. Причём скромности ей в этом не занимать. Продюсер с завидной регулярностью делится новыми фото, а теперь ещё и запустила собственное реалити-шоу "ЯнаСупер". Так, в недавнем выпуске Рудковская призналась, сколько она получает за один рекламный пост в "Инстаграме". Сумма оказалась внушительная — один миллион рублей, сообщает "Стархит".

Сейчас на профиль продюсера подписано более 2,5 млн человек, благодаря чему её так высоко оценивают рекламодатели. Но, по словам Рудковской, она старается быть честной со своей аудиторией и советовать только проверенные товары и услуги.

Ранее звезда призналась, что очень гордится тем, что финансово не зависит от своего мужа — фигуриста Евгения Плющенко. Мало того, даже сын знаменитый пары приносит в семейный бюджет немалые деньги. На банковском счёте мальчика лежит 10 млн рублей, что даже больше, чем у его отца.

Сильная женщина прежде всего должна быть независимой ни от кого: ни от родителей, ни от компаний или знакомых и уж тем более — от мужа. Ты в состоянии принимать самостоятельные решения. Считаю, если ты сильная женщина, то должна зарабатывать сама Яна Рудковская

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