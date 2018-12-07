"Яндекс", iPhone или Samsung. Чья презентация смартфона круче?

"Яндекс" впервые представил собственный смартфон. И презентовал так, как полагается в крупных компаниях: публично и с элементами шоу. Мы попросили экспертов в области публичных выступлений посмотреть презентацию "Яндекса" и сравнить с Apple и Samsung.

Золотой стандарт презентации смартфона задал Стив Джобс в 2007 году. Когда презентовал первый iPhone. Модный гаджет, огромный экран, увлекательная история и увлечённый рассказчик. Это не скупой доклад на конференции — это остросюжетная история из фантастического мира высоких технологий. С тех пор ведущие компании стараются не упасть в грязь лицом, а модно и эффектно презентовать свой смартфон по заветам Джобса. Для крупных компаний презентация — это как день рождения нового гаджета.

Компания "Яндекс" тоже устроила первую презентацию смартфона. Насколько она удалась — лучше понять в сравнении с гигантами рынка. Такими как Apple или Samsung. Сравнить их напрямую, конечно же, не получится. Ведь что ребята из Купертино, что корейские эксперты уже десять лет оттачивают мастерство — доводя до ума все нюансы шоу, вбухивая в презентацию огромные деньги. "Яндексу" априори делают скидку. Ведь здесь он выступает пока ещё в любительской лиге.

Презентации оценят эксперты в сфере публичных выступлений. Они смотрели выступления параллельно, не зная друг о друге. И оценку можно считать независимой.

Экспертами выступили: психолог Антон Зберовский, персональный тренер по публичным выступлениям Айнур Зиннатуллин, театральный режиссёр и эксперт по невербальному языку Андрей Нянчук и кризисный психолог, а также эксперт по оценке персонала Ольга Павлова.

Таймкод в ссылках стоит на начале выступления. Каждая презентация длится около 10 минут.

Презентация смартфона "Яндекс".

Выступает Фёдор Ежов — вице-президент по экосистемным продуктам.

Важный момент презентации — обоснование появления первого смартфона. Сначала были приложения, карты, поисковик. Потребитель развивался с брендом. Это эффективный приём, он формирует чувство сопричастности. Но в речи мало эмоций, нет ударной концовки Андрей Зберовский, психолог

Хорош был интерактив с Алисой. Автору респект. Необычно, привлекло внимание. В отличие от презентаций Apple и Samsung, у "Яндекса" было своё "я". Но подвёл светлый зал на 50 человек. Западный формат презентации— тёмный зал на 1000 человек Айнур Зиннатуллин, тренер по публичным выступлениям

Из хорошего — он не тушевался! Но нужно учесть: 1. Он не памятник! И ярко выражать эмоции, помогать жестами. 2. Картинки на экране не живут сами по себе. 3. Нельзя рубить ни слова, ни предложения. Мысль должна нарастать плавно, набирая ритм и эмоцию Андрей Няньчук, театральный режиссёр

Спикер волнуется. Старается, рассказывает в презентации интересные истории, но ему дискомфортно. Что он выступает, для него достижение. Надо работать над имиджем: странные жесты руками — он их поднимает и опускает одновременно, убрать чёрную футболку Ольга Павлова, эксперт по оценке персонала

Презентация Apple iPhone XS.

Выступает Филипп Шиллер — старший вице-президент по международному маркетингу.

Ключевая ораторская стратегия презентации — акцент на глаголы активности. "Мы произвели, рассмотрели". Это создаёт ощущение движения и новых надежд. Всё грамотно. "Мы — концепция", коллектив, личная вовлечённость в общее дело, дух команды и проекта Андрей Зберовский, психолог

Филипп Шиллер выступает перед разогретой аудиторией. Тим Кук и другие взбодрили её. Она готова воспринимать детали. В зале фанаты. Это слышно по количеству аплодисментов и по тому, как аудитория принимала постоянные ссылки на прошлые нововведения Айнур Зиннатуллин, тренер по публичным выступлениям

Его пластика просто кошмар. Руки поджаты, корпус наклонён вперёд, ноги полусогнуты. Он как бы извиняется. Жесты как на пружинке. Ему словно запретили смотреть на экран и он исподтишка бросает взгляд — удостовериться, правильная ли картинка сзади Андрей Няньчук, театральный режиссёр

Лидерства нет, владение аудиторией минимально. Говорит, чтобы донести информацию и не сбиться. Волнуется. Это не страх оценки, а боязнь забыть текст. Публичное выступление у него вызывает напряжение. Технарь. Эмоций мало Ольга Павлова, эксперт по оценке персонала

Презентация Samsung Galaxy S9.

Выступает Ди Джей Кох — президент главного отдела по компьютерным и мобильным разработкам.

Акцент на прилагательные в превосходной степени. "Восхитительные времена. Невероятные возможности." Создаёт у зрителя ощущение присутствия на эпохальном событии. Он обращается к самолюбию. Создаётся связь: "хочешь быть инноватором — бери Samsung" Андрей Зберовский, психолог

Хорошее, стройное выступление. Спикер двигается, каждую минуту-полторы меняя положение. Обращается то к правой, то к левой части аудитории. Хорош и формат — тёмный зал, весь акцент на спикере. Повествование классическое — из прошлого в будущее Айнур Зиннатуллин, тренер по публичным выступлениям

Его выход собирает внимание. Идёт энергичной походкой — впечатление уверенного и деятельного человека. У него широкий приветственный жест. Но видно, что он привык работать на небольшую аудиторию. У него отсутствует нужная для этого зала энергия Андрей Няньчук, театральный режиссёр