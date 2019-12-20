История по "Яндексу". Главные запросы россиян с 2010 по 2019 год
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Крупнейший российский поисковик "Яндекс" подвёл итоги года и назвал главные запросы пользователей за уходящий 2019 год. Как правило, интересы людей рисуют общую картину года: его страхи, надежды, желания. Чтобы понять, как менялся взгляд на жизнь у россиян, мы проанализировали самые популярные запросы за минувшие несколько лет по категориям: событие года, личность, спорт и фильм — и нарисовали их в инфографике.
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