Семья думала, что их алтарь посещают духи, но правда заставила их хохотать

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Семья думала, что их алтарь посещают духи, но правда заставила их хохотать

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Даже если вы становились свидетелями чего-то паранормального, не спешите с выводами. История этого японского художника и его кота тому наглядное доказательство.

Согласно традиции, в каждом японском доме должен стоять буцудан — семейный алтарь, куда помещают прах умерших родственников, памятные предметы и угощения. Именно с ним и стали происходить мистические вещи в семье художника Хироки Угавы.

<p>Фото: Соцсети</p>

Семья Угавы ставила туда чашу с водой. Но с каких-то пор жидкость стала исчезать с такой скоростью, что процесс испарения тут был явно ни при чём. Хироки перебрал в голове все варианты, куда могла пропадать вода, но ответа так и не нашёл. Единственное, во что он уже поверил, это в дух усопших родственников. Всё бы ничего, но Хироки забыл про простейшее правило содержание алтаря — его дверцы принято держать закрытыми. Собственно, когда он это осознал, воришка был задержан с поличным — им оказался кот.

<p>Фото: twitter.com/ugawa</p>

Оказалось, что кот Хироки Угавы оказался не единственным злоумышленником, который невежливо относится к семейному алтарю, да и к своим хозяевам в принципе. Своими историями люди поделились под постом художника. И получилось довольно забавно.

<p>Фото: Twitter</p>

<p>Фото: Twitter</p>

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