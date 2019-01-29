Девушка с амнезией не помнит жениха, но он каждый день влюбляет её в себя заново

Эта одновременно трогательная и печальная история напомнила пользователям Сети фильм с Адамом Сэндлером и Дрю Бэрримор "50 первых поцелуев", пишет Oddity Central.

24-летняя Мурияма и её парень Ли Хуаю встречались два с половиной года, прежде чем решили, что готовы сделать следующий шаг. Но девять месяцев назад случилось то, что навсегда изменило их жизнь: после серьёзной аварии Мурияма впала в кому. Когда она очнулась, то не могла узнать самых близких для себя людей: друзей, семью и Ли Хуаю.

Раны зажили быстро, но память к девушке так и не вернулась. Свадьбу пришлось отменить, однако Ли верил, что однажды Мурияма вспомнит его. Но через пару месяцев стало только хуже, девушка полностью забывала предыдущий день, и ей приходилось заново знакомиться со своими родными. Отношения с семьёй стали натянутыми, и Мурияма предложила Ли расстаться. Но тот отказался: хоть она и потеряла воспоминания, ничто не мешало им вместе создать новые.

Врачи посоветовали Мурияме записывать вечером всё, что происходило с ней за день, это помогло бы ей адаптироваться. Однажды она решила перечитать всё, что случилось за время её лечения, и была поражена преданностью и любовью Ли. После этого она сделала ему предложение, и он, конечно же, сразу согласился.

Эта амнезия дала мне шанс снова влюбиться в Ли. Даже если я опять потеряю память, я знаю, что просто ещё раз влюблюсь в него Мурияма

Несмотря на все трудности, которые выпали на долю Муриямы и Ли, молодые люди остались вместе, и хотя врачи предупредили, что состояние девушки может ухудшиться, пара настроена решительно встретить все проблемы лицом к лицу.