Вот что значит уставать: 10 фото бизнесменов, заснувших прямо на улицах Японии

Польский фотограф Павел Ящук запечатлел японских тружеников, спящих в самых причудливых позах и странных местах, сообщает Insider.
Павел жил на два города — Варшаву и Токио и заметил в японской столице странное явление: мужчин в деловых костюмах, крепко спящих прямо на улицах.
Одни укладываются на городские скамейки и платформы метро, а другие могут задремать даже стоя.
В токийских районах Синдзюку и Шимбаши, известных своими деловыми и развлекательными центрами, легко найти спящих на асфальте офисных работников.
Павел всегда использовал вспышку, но измождённые люди не просыпались даже от неё.
Работать на износ для японцев настолько привычно, что у них даже существует термин "кароши" — отдельное слово для обозначения смерти от переутомления.
Когда смерти работников классифицируются как "кароши", японские корпорации вынуждены платить штраф.
Слово "инэмури" означает "сон на работе". Он даже поощряется: считается, что если человек заснул в разгар рабочего дня, то он выкладывается на полную.
Люди ночуют не дома не только из-за работы, но и из-за необходимости выпивать с коллегами и начальством после неё — отказ воспринимают как неуважение.
Фотограф считает необходимым привлечь внимание к тому, насколько перегружены японские офисные сотрудники.
Эти изображения провоцируют, раздражают и информируют одновременно.
Павел Ящук
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