Вот что значит уставать: 10 фото бизнесменов, заснувших прямо на улицах Японии

Япония славится культурой работы до изнеможения: сотрудники не просто задерживаются в офисе на пару часов, а работают до закрытия метро, потом не могут добраться домой и от утомления засыпают прямо на грязных мостовых.

Польский фотограф Павел Ящук запечатлел японских тружеников, спящих в самых причудливых позах и странных местах, сообщает Insider.

Павел жил на два города — Варшаву и Токио и заметил в японской столице странное явление: мужчин в деловых костюмах, крепко спящих прямо на улицах.

Одни укладываются на городские скамейки и платформы метро, а другие могут задремать даже стоя.

В токийских районах Синдзюку и Шимбаши, известных своими деловыми и развлекательными центрами, легко найти спящих на асфальте офисных работников.

Павел всегда использовал вспышку, но измождённые люди не просыпались даже от неё.

Работать на износ для японцев настолько привычно, что у них даже существует термин "кароши" — отдельное слово для обозначения смерти от переутомления.

Когда смерти работников классифицируются как "кароши", японские корпорации вынуждены платить штраф.

Слово "инэмури" означает "сон на работе". Он даже поощряется: считается, что если человек заснул в разгар рабочего дня, то он выкладывается на полную.

Люди ночуют не дома не только из-за работы, но и из-за необходимости выпивать с коллегами и начальством после неё — отказ воспринимают как неуважение.

Фотограф считает необходимым привлечь внимание к тому, насколько перегружены японские офисные сотрудники.