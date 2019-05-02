Посетители приходят в японское кафе не ради еды, а ради... туалета за 16 млн

Посетители кафе Hipopo Papa проводят в туалете заведения больше времени, чем за столиком, — и вовсе не потому, что местная кухня вызывает несварение.

Кафе, расположенное в японском городе Акаси, получило популярность благодаря дамской комнате. Она настолько уникальна, что туда мечтают попасть даже мужчины, — и работники кафе разрешают им взглянуть одним глазком, когда посетителей немного, сообщает Daily Mail.

Стены туалета в кафе Hipopo Papa сделаны из прозрачного стекла, а вокруг самого помещения расположен огромный аквариум с экзотическими рыбами. Там живёт даже черепаха! Вот уже 12 лет это место — одна из главных достопримечательностей города.

Такой необычный интерьер дамской комнаты обошёлся владельцу кафе более чем в 16 млн рублей. При этом, по заявлению работников, некоторые посетители проводят в туалете гораздо больше времени, чем сидя за столиком, а значит — заказывая еду и принося заведению прибыль.