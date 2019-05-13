Компания предлагает работу мечты — отдыхать на роскошных яхтах за 4 млн в год

Лондонская компания, специализирующаяся на продаже предметов роскоши, готова заплатить внушительную сумму тому, кто согласится менять яхты как перчатки.

Компания HushHush продаёт роскошные особняки, частные самолёты и яхты. Прямо сейчас на их сайте открыта вакансия с невероятными условиями. Им нужен человек, который будет проводить по неделе на каждой из яхт, представленных в их каталоге. Всё для того, чтобы убедиться, что их суда не разочаруют состоятельных клиентов.

В течение одной недели счастливчик должен жить, спать, есть и принимать душ на яхте. Его цель — проверить каждую розетку, кран и дверцу на соответствие высоким стандартам компании. За неделю такой миллионерской жизни и подробный отчёт по её итогам работодатели обещают заплатить 1000 фунтов стерлингов — почти 85 тыс. рублей.

Требования к соискателям при этом минимальные: им нужен человек старше 21 года, имеющий заграничный паспорт — отправить его могут в любую точку планеты. Необязательно даже иметь опыт проживания на яхте. Главное — быть готовым сорваться в любой момент по требованию компании и отправиться в очередное путешествие в мир роскоши.

Идеальный соискатель трудолюбив и внимателен к деталям, а также любит писать отчёты. Всего HushHush рассчитывает проверять около 50 яхт в год. Таким образом, за год можно будет заработать более 4 миллионов рублей и прикупить уже собственную яхту — если, конечно, за год такой шикарный образ жизни вам не наскучит.