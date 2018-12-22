В лису она вросла... 15 самых странных ёлок 2018 года

Это просто клиника... Но весьма эффектная!
Офицер Ёлка по вашему приказанию прибыл!
Такая ёлка есть у многих — осталось только украсить
То ли ёлка, то ли ананас... Но точно вкусная штука
Когда офис доверили украшать айтишникам
Бактерии тоже заслужили праздник!
Эта ёлочка не только яркая, но и невыносимо ароматная
Дорожные рабочие создают атмосферу из того, что есть под рукой
Набор "Юный химик", новогодняя версия
Вот что такое по-настоящему пластиковая ёлка
Эта ёлка абсолютно безопасна и довольно сексуальна
Приграничная ёлка и безграничные возможности для творчества
Сварщики — тоже креативные ребята
А это вообще не ёлка, а настоящее древо познания
Переходите на праздничную сторону!
Дизайнеры придумали идеальную новогоднюю ёлку для кошатников
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