В лису она вросла... 15 самых странных ёлок 2018 года

Кто-то с нетерпением ждёт Нового года, чтобы нарядить традиционную живую ёлку, а кто-то выпускает на волю креатив и наряжает всё подряд... Кроме ёлок. Лайф собрал 15 самых необычных праздничных деревьев, владельцы которых точно не будут скучать в наступающем году.

Это просто клиника... Но весьма эффектная!

Офицер Ёлка по вашему приказанию прибыл!

Такая ёлка есть у многих — осталось только украсить

То ли ёлка, то ли ананас... Но точно вкусная штука

Когда офис доверили украшать айтишникам

Бактерии тоже заслужили праздник!

Эта ёлочка не только яркая, но и невыносимо ароматная

Дорожные рабочие создают атмосферу из того, что есть под рукой

Набор "Юный химик", новогодняя версия

Вот что такое по-настоящему пластиковая ёлка

Эта ёлка абсолютно безопасна и довольно сексуальна

Приграничная ёлка и безграничные возможности для творчества

Сварщики — тоже креативные ребята

А это вообще не ёлка, а настоящее древо познания

Переходите на праздничную сторону!

Дизайнеры придумали идеальную новогоднюю ёлку для кошатников