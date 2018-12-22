В лису она вросла... 15 самых странных ёлок 2018 года

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В лису она вросла... 15 самых странных ёлок 2018 года

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Кто-то с нетерпением ждёт Нового года, чтобы нарядить традиционную живую ёлку, а кто-то выпускает на волю креатив и наряжает всё подряд... Кроме ёлок. Лайф собрал 15 самых необычных праздничных деревьев, владельцы которых точно не будут скучать в наступающем году.

Это просто клиника... Но весьма эффектная!

<p>Фото © twitter/vaaleriee_</p>

Офицер Ёлка по вашему приказанию прибыл!

<p>Фото © twitter/coffinvixen</p>

Такая ёлка есть у многих — осталось только украсить

<p>Фото © twitter/_rebelchild</p>

То ли ёлка, то ли ананас... Но точно вкусная штука

<p>Фото © instagram.com/slumberingalligator</p>

Когда офис доверили украшать айтишникам

<p>Фото © Reddit/fmudhir</p>

Бактерии тоже заслужили праздник!

<p>Фото © Reddit/LadyMario</p>

Эта ёлочка не только яркая, но и невыносимо ароматная

<p>Фото © Reddit/Daemeos</p>

Дорожные рабочие создают атмосферу из того, что есть под рукой

<p>Фото © twitter/bbcsomerset</p>

Набор "Юный химик", новогодняя версия

<p>Фото © Reddit/EarthwormEd</p>

Вот что такое по-настоящему пластиковая ёлка

<p>Фото © twitter/ChildrensUniSca</p>

Эта ёлка абсолютно безопасна и довольно сексуальна

<p>Фото © twitter/ABMSexualHealth</p>

Приграничная ёлка и безграничные возможности для творчества

<p>Фото © Reddir<em>/</em>jerm1820</p>

Сварщики — тоже креативные ребята

<p>Фото © twitter/CCCTC1</p>

А это вообще не ёлка, а настоящее древо познания

<p>Фото © Reddit/EarthwormEd</p>

Переходите на праздничную сторону!

<p>Фото © Reddit/MissTwatney</p>

Дизайнеры придумали идеальную новогоднюю ёлку для кошатников

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