Уроки экономии. Как выгодно собрать ребёнка в школу?

Первое сентября — это одновременно праздник и большой стресс для родителей: какие тетради и ручки купить и как на товарах для школьника не разориться. Лайф выяснил, как выгодно собрать ребёнка в школу.

Канцтовары

В школьном портфеле должны быть тетради, пенал с ручками и карандашами и учебники. Но покупать всё сразу в магазинах или на школьных базарах не нужно. Иногда учителя любят "диктовать" свои условия: например, прописи всех учеников должны быть одного цвета. Кроме того, родительский комитет в начале года может сообща решить вопрос с покупкой учебников и обложек для них.

Купите ребёнку основные канцтовары, которые ему точно будут необходимы. Набор из трёх тетрадей в клетку на 48 листов с рисунками на обложке обойдётся в 50 рублей в магазине Fix Price. Пенал лучше выбрать небольшой и лёгкий, чтобы не занимал много места в портфеле, но при этом был ярким — в том же магазине он стоит 99 рублей. Транспортир и циркуль первокласснику не нужны. Пары ручек, двух простых карандашей, линейки и ластика будет достаточно.

На уроках русского языка и окружающего мира школьнику понадобятся фломастеры или цветные карандаши, чтобы выделять звуки или животных. В том же магазине набор фломастеров из 18 цветов стоит 55 рублей.

Не забудьте про уроки рисования. Потребуются гуашь, альбом, кисточки, цветные бумага и картон, карандаши, для первоклашек лучше приобрести фартук-накидку, чтобы малыш не испортил школьную форму. Каждый из этих предметов стоит от 10 до 99 рублей.

Рюкзак

Как отмечают физиологи, максимальный вес рюкзака для школьника младших классов — два килограмма. Поэтому пустой портфель должен весить около 900 граммов. Лямки должны быть широкими и не врезаться в плечи ребёнка. Материал лучше выбирать водоотталкивающий, чтобы тетрадки и учебники не промокли, если вдруг пойдёт дождь, пока малыш идёт в школу или домой с уроков.

Сменную и спортивную обувь не нужно класть в основной портфель, так он быстрее износится, а ботинки могут испачкать предметы. За 55 рублей в Fix Price можно приобрести отдельную лёгкую сумку для сменки, которую удобно стирать.

Школьная форма

Как правило, администрация школы требует, чтобы ученики носили светлый верх и тёмный низ. Выбирайте материалы, которые позволят телу дышать, — не покупайте синтетику. Даже светлая одежда должна быть практичной: дети много играют и не очень аккуратны с ручками, красками, так что стирать рубашки и блузы придётся часто.

Детские стилисты рекомендуют покупать сразу две пары брюк для мальчиков и пару юбок для девочек: одну по размеру, а вторую — на один размер больше. Во-первых, дети быстро растут и, возможно, то, что вы покупаете в августе, будет им маловато уже в ноябре. А, во-вторых, игривый настрой на переменках не позволяет одежде долго оставаться аккуратной и целой.

И не забудьте про аксессуары. Именно в младшем школьном возрасте в детях развивается чувство стиля. Поэтому в Fix Price за 50 рублей к строгой форме мальчика можно подобрать яркие носки с рисунками или цветные банты для юных модниц.

Как ещё сэкономить?

Когда приходишь в магазин — глаза разбегаются. И это надо купить, и то. В итоге на кассе получается кругленькая сумма, хотя вроде бы всё покупали за невысокую цену. Чтобы избежать такой ситуации, напишите заранее список необходимых вещей. Так вы не позволите себе ничего лишнего и купите то, что точно пригодится, уложившись в свой бюджет.

Выбирайте проверенные магазины, где вас устраивает не только цена, но и качество товаров. Лучше приобретать предметы для учёбы в стабильных и известных маркетах, где есть всё необходимое по доступной стоимости. Ваш ребёнок достоин хороших школьных принадлежностей, с которыми ему захочется учиться, но при этом ваш кошелёк не опустеет.