Мама каждый год снимает детей на 1 сентября, и эти фото обязательны к просмотру

Каждый год 44-летняя комедийная актриса Лесли Брукс из Колумбуса, США, делает уморительные фотографии со своими детьми, чтобы отметить начало учебного года.

Всё началось в 2013-м, когда дочери Лесли только начинали привыкать к школьной рутине

Через год они снова решили сделать фотографию. И в итоге это переросло в семейную традицию

На этих фотографиях мы просто развлекаемся. По правде, я боюсь начала учебного года, ведь хочу провести с детьми как можно больше времени Лесли Брукс

С Inside Edition Лесли поделилась, что черпает вдохновение из семейной жизни

Надеюсь, однажды они вспомнят своё детство и посмеются над этими фотографиями Лесли Брукс

Поначалу девочкам не особо нравились первосентябрьские фото, но потом они начали сами предлагать идеи для кадров

Теперь Лия серьёзно считает меня "крутой мамой", и Кэролэйн нравится помогать с концепцией для фото и реквизитом Лесли Брукс

Мамы отметили первый учебный день своих детей так, что фото до сих пор обсуждают