12 самых внушительных фото 2017 года

Каждый год престижный конкурс фотографий Siena International Photo Awards объявляет победителей конкурса лучших снимков. Здесь представлены номинации "Путешествие и приключения", "Захватывающие лица и персонажи", "Хрупкий лёд", "Общий монохром" и другие. Перед вами 12 самых внушительных фото уходящего года.

Фотография "На краю света" (At World's End") Алессандры Меничонзи заняла первое место в номинации "Путешествия и приключения"

На этом снимке фотограф Алессандра Меничонзи показала одного из представителей Ненцов — кочевого народа России, живущего на северо-западе Сибири. Зимой температура в Ямало-Ненецком округе достигает –40 ° C или даже –50° C.. На фото изображена девочка Оля, которая помогает родителям собирать дрова.

"Кровь и боль" сирийского фотографа Нермеша Сингха Гурдиб Сингха. Третье место в "студенческой" номинации

Эта фотография сирийского мальчика была сделана, когда он произносил эти слова: "Можете ли вы мне сказать, как мне получить образование, когда каждый день идёт война?"

"Людовико", Педро Арместре. Третье место в номинации "Хрупкий лёд"

На этой фотографии выступает пианист Людовико Эйнауди в Северном Ледовитом океане. Совместно с Гринписом он призывает к защите местности. Голос музыканта стал одним из восьми миллионов голосов, которые борются за сохранение Арктики.

"Атака", Сергей Горшков. Первое место в номинации "Животные и их среда"

В конце мая около четверти миллиона снежных гусей прибывают для насеста из Северной Америки на остров Врангеля на северо-востоке России. Это самая крупная колония снежных гусей. Фотограф провёл там два месяца, чтобы заснять этих птиц. Арктические лисицы, обитающие на территории острова, охотятся на гусей и их яйца. На снимке пойман момент атаки.

Снимок "Панды становятся дикими" занял второе место в номинации "Животные в своей окружающей среде"

16-летняя Йе-Йе живёт в огромном диком заповеднике в Волуне, в Китае. Её двухлетний детёныш Хуа Янь был выпущен в дикую среду. Имя Хуа Янь символизируют дружбу между Китаем и Японией.

Фотография "Протестующие глаза" заняла первое место в номинации "Цвета"

На кадре полиция задержала протестующего человека. 9 июля 2016 года в Батон-Руж, американском штате Луизиана, полицейский застрелил с близкого расстояния чернокожего парня Альтона Стерлинга. В связи с этим среди людей поднялись волнения.

"Великая британская команда", Тим Клейтон. Первое место в номинации "Спорт в действии"

Во время велосипедной гонки на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году золотую медаль завоевала британская команда Pursuit, в составе которой были Эдвард Клэнси, Стивен Берка, Оуэн Дулла и Брэдли Виггинс.

"Зверь", Джеймс Смарт. Третье место в номинации "Природа"

Эта фотография была сделана с самолёта Black Hawk во время бушующего шторма в Киеве.

Фото "Сон на льду" (Dreaming on Sea Ice) заняла первое место в номинации "Хрупкий лёд"

Этот снимок сделан в Восточном Шпицбергене. Автор этим снимком хочет напомнить об опасности повышения температуры и влияния таящих льдов на белых медведей.

"Я здесь", Джоао Таборда. Первое место в номинации "Захватывающие лица и персонажи"

Каждый год в конце лета в Лиссабоне проводится молодёжный фестиваль. Среди участников в основном студенты, они поддерживают идею музыки, цветов и дружбы. Фестиваль напоминает индийский праздник красок Холи. Участники веселятся и разбрасываются красками. Девушка на снимке — символ этой радости.

"Ворона Львова" завоевала первое место в номинации "Общий монохром"

Эта фотография сделана в городе Львов Джэком Саважем. Автор считает, что на этом кадре образно встретились Фёдор Достоевский и кинорежиссёр Дэвид Линч.

"Храм книги", Ганс-Мартин Доэльз. Первое место номинации "Архитектура и городское пространство"

На этом снимке — городская библиотека Штутгарта, открытая в 2011 году. Главный смысл архитектуры здания состоит в том, чтобы в центре внимания были книги. Весь дизайн сделан в светлых, небросающихся в глаза тонах.