Феминистки против 8 Марта. Никаких цветов и подарков!

Букеты, коробки конфет и комплименты не нужны. Сторонницы феминизма объяснили, как на самом деле нужно проводить Международный женский день.

— Любой праздник, связанный с историей общественного движения, очень жёстко переплетается с национальным менталитетом и нашей историей, — считает писатель Мария Арбатова. — В нашей стране праздник 8 Марта стал похож на День святого Валентина с этими милыми букетами и шоколадками, которые мужчины дарят девушкам.

8 Марта трансформировалось в праздник весны, любви и красоты, когда женщин поздравляют с тем, что они "украшают мир собой". Но изначально этот день был символом борьбы женщин за свои права и свободы: право на образование, на публичную деятельность, на работу и на равно оплачиваемый труд. Сторонницы феминизма объясняют, что принимать подарки от мужчин в Международный женский день можно, но забывать о цели праздника нельзя.

Как отмечать 8 Марта, по мнению феминисток?

Ходить на санкционированные митинги в поддержку женщин 8 Марта — это день солидарности трудящихся женщин, а не повод получить букет тюльпанов. Фото: © AP Photo/Sergei Chuzavkov

Требовать равноправия Не должно быть разделения ни в каких правах между мужчинами и женщинами. Фото: © Pixabay

— Не все женщины хотят бороться, и это нормально, но все женщины заслуживают того, чтобы им были предоставлены равные права и возможности для реализации. Посмотрите на наше политическое представительство: процент депутатов-женщин в региональных заксобраниях в районе 23–25%. Разве это нормально? — полагает представительница феминистского движения, журналист Наталья Биттен.

Добиваться одинаковых зарплат с мужчинами Женщины в России зарабатывают на 30% меньше мужчин, это несправедливо, как считают феминистки. Фото: © Pixabay

— Вроде бы всё достигнуто: женщины учатся и работают. Но до сих пор ни о каком равенстве речи идти не может. Вице-премьер Ольга Голодец сама сказала, что на 30% женщины меньше зарабатывают, так быть не должно, — подчёркивает Наталья Биттен.

Выступать против насилия Феминистки активно выступают против насилия над женщинами, харассмента, против запрета абортов и вывода их из ОМС. Фото: © Pixabay

— Очень часто мы слышим, что в изнасиловании виновата женщина, потому что вела себя как-то не так. Мы по сей день живём в таком абсолютно патриархальном дискурсе. В обществе, которое диктует женщине, что она должна собой представлять, а выход за эти рамки вызывает просто шквал критики и осуждений, — говорит феминистка Анна Ревина.

Доказывать, что ты не только "жена и мать" "Мужчина — глава семьи, а женщина — хранительница очага" — с такой позицией феминистки не согласны. Фото: © Pixabay

— В нашей стране считается, что женщина — это в первую очередь мать и жена, а не человек, который может удобным для себя образом развивать свой потенциал. Не жить для мужчины и ради него, а делать то, что хочется ей, — отмечает Анна Ревина.

Представительницы феминисткого сообщества считают, что каждый человек должен отмечать 8 Марта, как ему хочется: праздновать, дарить цветы, петь романтические песни. Но не нужно привязываться к гендерному различию. Приятных слов и подарков достойны все женщины и мужчины. Главное — помнить, что все равны.