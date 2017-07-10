Презервативы и ещё 9 вещей, которые точно не стоит покупать на AliExpress

Китайский магазин набрал в России сумасшедшую популярность — люди откровенно помешались на онлайн-шопинге. Павел Городницкий составил чёрный список для тех, кто сутками зависает на AliExpress в поисках выгодных предложений.

Психическая зависимость от AliExpress — очень тяжёлый недуг, потому что вылечить его практически нереально.

Алгоритм примитивен: человек заходит на сайт, видит космически дешёвые вещи, оформляет заказ, радуется экономии и сразу же превращается в адепта китайских товаров.

Группы в духе "Смотри, что я нашёл на AliExpress" имеют бешеную аудиторию во всех соцсетях — кажется, зависимые пациенты готовы покупать на этом сайте что угодно.

Постепенно болезнь переходит в терминальную стадию. Люди перестают задумываться о пользе покупок, ведь главное — урвать товар по самой выгодной цене. Нужен он или нет — десятый вопрос, который никого толком не волнует.

Чтобы жертвам AliExpress было проще, мы каталогизировали вещи, вкладки с которыми нужно сразу же закрывать.

Ниже — гид, который предостережёт от хлама, испорченного здоровья и даже проблем с законом.

1. Презервативы

Можно сколько угодно шутить про китайскую демографию, но в ней нет ничего удивительного, если местные жители тоже пользуются AliExpress.

Вот, к примеру, ссылка на ультратонкие презервативы за 457 рублей. Казалось бы, солидная цена, если не учитывать, что в пачке лежит 100 упаковок.

При этом на картинке к товару почему-то изображён презерватив солидной фирмы Durex — разумеется, он не имеет ничего общего с тем, что прилетит к вам по почте. Это стандартный китайский приём — взять и обмануть покупателя при помощи красивой фотографии.

Самое удивительное, что спрос на презервативы по 4,5 рубля действительно имеется. Наверное, фанатов такой контрацепции привлекает срок годности — целых пять лет. "Надёжный вариант!" — думают жлобы, добавляя сомнительные резинки в корзину.

2. Экшен-камеры

Золотое правило: если жалко денег и на GoPro, и на камеру от условной Xiaomi, лучше просто ничего не покупать. К сожалению, этот постулат постоянно нарушают жадины, которые верят, что экшен-камера может стоить три копейки.

Да, на AliExpress полно таких девайсов за 2–4 тысячи рублей. Но, покупая их, нужно быть готовым к любой дряни. Камера может разрядиться за пять минут, умереть от одного касания с водой, записать размытую жижу (очень частый случай) или просто включиться один раз, а потом вырубиться насовсем. Риск абсолютно не оправдан, даже если к устройству накрутили хороших отзывов.

Камера — не тот гаджет, ради которого нужно опускаться до мелочной экономии. Лучше подкопить денег и взять что-то приличное, чем раз в пару месяцев страдать из-за скоропостижной кончины очередного шлака за три тысячи.

3. Одежда

Конечно, можно услышать миллион красивых историй о том, как кто-то купил на AliExpress кроссовки за 600 рублей и носит их третий сезон, однако нужно понимать: люди любят рассказывать о своих триумфах, но стабильно замалчивают неудачи.

На самом деле, приобретение китайской одежды и обуви — лотерея для тех, кто изначально готов проиграть.

Во-первых, азиаты плюют на размеры — шансов попасть в правильный диапазон крайне мало. Вы вряд ли обрадуетесь, когда один продавец пришлёт вместо M-футболки бесформенный мешок, а другой — комбинезон для карликового пса. Само собой, открывать спор будет бессмысленно.

Во-вторых, любая брендовая вещь окажется подделкой уровня ближайшего рынка, а то и ниже. Про такие шмотки надо сразу забывать.

В-третьих, страдает качество. Вещи будут линять, рваться и растягиваться. Увы, чудес не бывает, как и хороших кардиганов за 300 рублей.

В-четвёртых, товары на картинках трагически отличаются от настоящих вещей. Если вы не администратор паблика, в котором собирают мемы жанра "Ожидание/реальность", держитесь от AliExpress подальше.

4. Копеечные телефоны

Замечено: фанаты AliExpress очень быстро становятся поклонниками экзотики. "Ой, да я просто так взял, по приколу, интересно же", — самое частое оправдание человека, заказавшего очередную никчёмную безделушку.

Рейтинг таких безделушек возглавляют зверски доступные телефоны и смартфоны. Например, на AliExpress можно взять трубку с сенсорным экраном за 20 долларов. Или телефон-часы за 25 долларов. Или "противоударный" девайс за 30 долларов.

С этим добром всё очень просто. Его покупают исключительно от праздности, а потом оно просто пылится.

Почему? Потому что человека, первый раз включившего бюджетный китайский телефон, обязательно смутят стандартные атрибуты таких гаджетов: корявое меню с иероглифами, пиксели на экране, скрипящий корпус и убитый аккумулятор.

Вывод: бесполезно даже рассматривать телефоны дешевле 100 долларов. Считайте, что их вообще нет на AliExpress.

5. Электробритвы и эпиляторы

Этот пункт самый короткий. Отвратительно изготовленные noname-бритвы легко могут вспороть или зажевать кожу, оставив шрамы на всю жизнь.

Судиться, если что, будет не с кем, и никаких компенсаций вы не дождётесь. Поэтому покупка таких гаджетов на AliExpress — натуральное безумие и ничем не обоснованный риск.

Экономить надо на других вещах.

6. Безымянные флешки

Китайские продавцы с AliExpress — те ещё подлецы. Им вообще наплевать, что указывать в описании, — главное, чтобы купили. С флешками и жёсткими дисками есть три типа развода.

1. Реальная ёмкость может оказаться не 256 Гбайт, а 16. Да, вот такое банальное кидалово.

2. Жёсткий диск на терабайт может быть замаскированным устройством, которое просто перезаписывает данные, как только набирается 32 гигабайта. Коллекция фильмов и музыки туда явно не влезет.

3. Если повезёт и с ёмкостью будет всё нормально, то вас непременно разочарует скорость записи — минимальная из возможных.

Помните: нет ни одного рационального объяснения, почему китайское барахло должно стоить дешевле, чем HDD от Hitachi, WD или Seagate. С SSD тот же расклад: китайцы банально не занимаются производством качественных носителей.

Резюмируем: за флешками и жёсткими дисками лучше идти в проверенный компьютерный магазин, а не на AliExpress.

7. Адаптеры и кабели для смартфона

Если внимательно изучить все новости, в которых рассказывается, как смартфон взорвался и ранил (убил) владельца, то выяснится, что зачастую жертва сама виновата в своих повреждениях.

В инструкциях к телефонам до сих пор пишут, что ради безопасности нужно заряжать девайс при помощи оригинальных аксессуаров. Естественно, это требование никого не волнует.

Сценарий таков: у человека рвётся кабель для iPhone, а в магазине такой шнур стоит больше тысячи рублей. Дальше наш экономный друг шагает на AliExpress и оформляет заказ на пять кабелей по 150 рублей – чтобы был запас.

К несчастью, запас не требуется, потому что фейковый аксессуар убивает либо батарею, либо разъём зарядки, либо самого владельца устройства. Жалко, но вполне ожидаемо.

8. Наушники брендов-однодневок

Представьте, что вы спустились в подземный переход и увидели лоток с наушниками без маркировки. Что вы сделаете? Конечно, пойдёте дальше по своим делам.

Но с AliExpress такой фокус не сработает. Там название товара может состоять из десяти слов (например, "Громкие, беспроводные, спортивные, с микрофоном, FM-радио") и вы поневоле задумаетесь: может, мне повезёт? Может, крутая вещь?

Но китайские наушники с грохотом разбивают все надежды. Симптомы те же, что и у гарнитур из перехода: либо хрипит динамик, либо не работает одно "ухо", либо батарея Bluetooth-"затычек" держит заряд полтора часа.

В общем, AliExpress — худшее место для подбора наушников.

9. Спиннеры

В России их и так продают везде: в пробках, на рынках, в магазинах и в вагонах метро. От спиннеров не скрыться, но 90% этих игрушек сделаны просто ужасно: лопасти расшатаны, подшипник издаёт предсмертные хрипы, а время раскрутки может составлять 30 секунд.

На AliExpress уже есть спиннеры за 20 рублей (30 центов), но они такие же паршивые, как и те, которыми торгуют в России. Разница лишь в том, что у нас можно вживую подобрать себе что-то терпимое, а при заказе из Китая остаётся только рассчитывать на удачу.

10. Ещё несколько товаров, с которыми надо быть осторожными

Внешние аккумуляторы нужно брать только фирменные, иначе заявленная ёмкость может оказаться сильно завышенной. Есть поучительная история о том, как пауэрбанк с AliExpress на 10 тысяч мАч обернулся крошечной батареечкой на 1500 мАч. Так что не стоит доверять всем подряд.

Водонепроницаемые гаджеты (телефоны, наушники, плееры, камеры), как правило, не пропускают жидкость только на словах. Погружения в воду им противопоказаны.

Ввозить из Китая вещи с натуральным мехом нельзя — их остановят на границе.

Импортировать шпионское оборудование (ручки с камерами, флешки с диктофонами) лучше даже не пытаться — с ними можно отправиться на скамью подсудимых. Ножи, клинки и лазерные указки мощнее 1ВТ тоже находятся в запрещённой категории.

Глупо приобретать на "Али" видеокарты — на них нет гарантии, а из Китая легко может прилететь нечто убогое или вообще сломанное. Поэтому оборудование для майнинга лучше искать в других местах.

Кроме того, надо адекватно подходить к выбору чехлов и плёнок для смартфонов. Продавцы обожают выставлять за копейки комплекты из 10 бамперов или 100 защитных стёкол, но качество будет таким, что посылка сразу же улетит в мусорное ведро.

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Безусловно, несмотря на все минусы, AliExpress — отличный сайт, и сэкономить там тоже можно.

Главное — не сходить с ума от низких цен и не рассчитывать, что китайцы горят желанием спонсировать российских друзей товарами за бесценок.