Тренды AliExpress. Что россияне обожают покупать в Китае

Ещё недавно товары из Китая воспринимались россиянами как ширпотреб: продукты сомнительного качества, зато дешёвые. Однако с приходом AliExpress отношение к мировой фабрике сильно изменилось. Теперь очень многие осознанно приобретают в Поднебесной одежду, товары для дома и даже дорогостоящую электронику. И, как ни странно, год от года ассортимент китайских покупок среди наших соотечественников только расширяется. Во всяком случае, так гласит статистика. В новом материале Лайф рассказывает, что россияне любят покупать на AliExpress больше всего.

Дешёвые безделушки вытесняются полезными и дорогими товарами

Ещё два-три года назад мы предпочитали покупать у китайцев разнообразные недорогие безделушки. Однако последнее время мы всё чаще обращаемся действительно к полезным товарам. Так, например, по данным AliExpress, за первые два месяца 2019 года самыми популярными категориями среди россиян стали смартфоны, потребительская электроника, компьютерная и офисная периферия, товары для автолюбителей и мотоциклистов, а также товары для дома и сада. Последняя категория, к слову, оформилась в трендах именно в этом году. Россияне стали гораздо чаще заказывать текстиль, мелкие бытовые предметы и аксессуары для интерьера. В свою очередь, безделушки вроде спиннеров и поп-сокетов, которые многие месяцы занимали верхние строчки в поисковых рейтингах, начали феноменально быстро терять популярность. Спрос на такие игрушки падает на 30–40% каждый месяц. Вполне возможно, скоро они и вовсе выпадут из топ-20 наиболее популярных товаров и мы забудем о них как о страшном сне.

Этой весной россияне — за ЗОЖ

Набирают популярность товары для отдыха на открытом воздухе и спорта. Хоть эта категория и не вошла в топ-5, представители AliExpress отмечают, что в Россию всё чаще стали уходить посылки со спортивным инвентарём и товарами для активного досуга. Беспроводные наушники, футболки, купальники и кроссовки — всё это сейчас входит в десятку бестселлеров. Нам кажется, объяснение у этого феномена простое: россияне устали сидеть дома в эту затянувшуюся зиму и готовятся как можно больше времени проводить под открытым небом, как только потеплеет за окном.

Xiaomi и Huawei стали настоящими народными брендами

Со смартфонами тоже происходит интересное. Еще четыре-пять лет назад большинство соотечественников наверняка воротили нос от подозрительных тогда марок вроде Huawei, Xiaomi и Meizu. Они воспринимались как третьесортная техника, которая покупается скорее от безысходности, чем от большой нелюбви к Apple или Samsung. А что сегодня? Сегодня Huawei и Xiaomi — лидеры соответствующих запросов на AliExpress. Россияне часто ищут как просто продукцию упомянутых марок, так и вполне конкретные товары вроде замечательно сбалансированных Redmi Note 7 и Honor 10. Розница, к слову, подтверждает народную любовь, которую обрели китайские бренды: например, п о данным ретейлеров и аналитиков, Huawei и Honor заняли в 2018 году вторую строчку по выручке и количеству проданных в России смартфонов. Ну а если верить "Яндексу", то в 2018 году вообще четыре из пяти самых популярных смартфонов в стране были выходцами из Поднебесной. Втиснуться в победоносную пятёрку смогла только Apple со своими iPhone.

Российские бренды тоже в почёте

Что важно, нашёлся в статистике маркетплейса и повод для гордости за российские бренды. Ну за один уж точно можно порадоваться. По данным Tmall, дочерней площадки AliExpress со складами в России, в топ-20 самых востребованных производителей попала Lucky Child. Московская компания Lucky Child выпускает товары для детей. Конкретно в топ Tmall бренд Lucky Child попал благодаря своим детским автомобильным креслам.

Сейчас Tmall продолжает привлекать российских производителей, и не исключено, что отечественные компании в скором времени будут чаще появляться в рейтингах китайских торговых интернет-площадок.