Распродажа 11.11 на AliExpress: как увеличить скидку и не стать жертвой обмана

В понедельник скидок будет очень много, увеличивается шанс запутаться и уйти в минус. Лайф рассказывает, как извлечь максимум выгоды и идентифицировать подтасовку цен.

Кто участвует в распродаже?

11 ноября — китайский праздник день холостяков. В честь этого местные магазины и маркетплейсы устраивают ежегодную распродажу.

Другие площадки присоединяются к распродаже по желанию. В прошлом году мы не заметили, чтобы сторонние шопы участвовали в 11.11, ажиотаж пришёлся на чёрную пятницу. В этом году ситуация другая — распродажи запустили популярные продавцы — вроде "М.Видео I Эльдорадо", Ozon, Lamoda и "Ашан".

День может именоваться по-разному. Так, Ozon обозначил, что присоединился к распродаже AliExpress — на главной странице сайта страница акции оформлена в стиле китайского маркетплейса. А Lamoda отказалась от совместной кампании, отметив, что 11 ноября параллельно с днём холостяков идёт день всемирных распродаж.

Приложения для отслеживания цен

Ряд расширений для китайского маркетплейса позволяет отслеживать изменение цен на товары. Одно из таких — AliTools.

Активируйте расширение, и вы увидите виджет слева внизу экрана. Откройте страницу товара и нажмите на иконку, там будет график с изменением цены. Продавец завысил стоимость ко дню скидок или не изменил, но указал наличие скидки? Вы всё увидите.

Изменение цен — не единственное, что дают плагины. Среди дополнительных функций есть рейтинг продавца и ссылки на видеообзоры товаров.

Определение надёжности продавца

Одни и те же товары по качеству могут отличаться друг от друга. Зависит от продавца. И объективно оценить добросовестность ретейлера невозможно, только изучать отзывы и оценки покупателей.

Ряд расширений оценивают надёжность продавца по оценкам пользователей и показывают, стоит ли вам ему доверять. Среди них — AliExpress Helper, AliExpress Seller Check и Ali Price.

Расширение показывает: общий рейтинг продавца, число покупателей, довольных товаром, число покупателей, довольных общением с ретейлером, скорость доставки, соответствие товара описанию.

Купоны

Билеты для скидки на товар можно получить самостоятельно, совершая определённые действия. К примеру, маркетплейс начисляет монеты за добавление товаров в корзину. Накопив нужное количество, их можно обменять на купон (важно не переходить к оформлению покупки, тогда монеты не исчезнут).

Предусмотрены и дополнительные награды: к примеру, купоны новичка, если вы только создали аккаунт. Важно, что купоны можно использовать вместе — совершая определённые действия на площадке, вы самостоятельно увеличите процент скидки.

Купоны делятся на три типа:

— купоны AliExpress и TMall. Их создают сами торговые площадки, и они действуют на все товары;

— купоны продавцов. Их создают сами ретейлеры, выставляющие объявления на маркетплейсе;

— спецкупоны. Самые непонятные из перечисленных. Они появляются перед распродажами. Их особенность в возможности масштабирования — цены будут меняться в зависимости от товара. Например, на беспроводные наушники за $150 будет действовать скидка в размере $2, а на смартфоне за $500 вы сможете сэкономить $7.

Промокоды

Это наборы символов, введя которые, вы получите ещё большую скидку на товары.

Промокоды раздают партнёры магазинов и маркетплейсов. К примеру, их стабильно можно найти у ютуб-блогеров, в телеграм-каналах, на специальных сайтах-агрегаторах.

У протоколов есть три серьёзных нюанса:

— лимиты. Их срок действия может быть ограничен, ими может воспользоваться ограниченное число человек;

— невозможность одновременно воспользоваться и протоколами, и купонами. Либо одно, либо другое. И то и то требует времени и бдительности для получения. Решайте, что больше достойно вашего времени;

— магазины требуют точного введения промокодов. Даже если у вас в протоколе лишний пробел, он может не активироваться. В общем, занятие требует дотошного подхода.

Кешбэки

Магазины им платят за привлечение клиентов, часть суммы отдаётся вам. Покупая товары через них, вы можете увеличить скидку или получить её на товар, не попавший под акцию.

На кешбэк-сервисы отдельно акция тоже распространяется, они также увеличат скидки. Зайдите на сайт одного из магазинов. В поиске найдите интересующий вас магазин и активируйте кешбэк.

Обычно чем менее известный магазин, тем больше скидка. В распродаже 11.11 участвуют известные магазины, поэтому на большой процент вряд ли стоит рассчитывать. Тем не менее, если покупка дорогая, даже с маленького процента можно извлечь выгоду — с покупки iPhone 11 Pro на 256 Гб за 100 тысяч рублей кешбэка должно хватить для покупки чехла.

Сравнивайте цены

В прошлом году мы заметили: на AliExpress Tmall смартфон LG G7 ThinQ стоил 43 990 рублей. Параллельно в МТС без скидки он продавался за 42 990 рублей.

Изучайте цены на товар у разных продавцов. Смотрите на стоимость, а не на процент скидки. При более низком значении в другом магазине его можно купить гораздо выгоднее, чем там, где указана большая скидка.

В идеале к распродажам стоит готовиться заранее. Выбрать интересующие товары, зафиксировать цены. Тем не менее сравнение цен на разных сайтах поможет и в день распродаж — скидок слишком много, магазины рассчитывают, что клиенты потеряют бдительность и поведутся на процент скидки, а не цену.