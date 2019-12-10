Секретные функции AliExpress. Как сэкономить на распродажах в Интернете

Декабрь — время скидок на AliExpress, они могут достигать 70%. И это не предел, скидку ещё можно увеличить самостоятельно. Для этого надо либо активничать на маркетплейсе, выполняя определённые задания, либо же охотиться за промокодами за пределами сайта. Лайф рассказывает, как грамотно это делать.

Ищите купоны и промокоды — увеличьте скидку самостоятельно

Билеты для скидки на товар зарабатываются самостоятельно, для этого надо совершать определённые действия.

Маркетплейс начисляет монеты за добавление товаров в корзину. Накопив нужное количество, вы можете обменять их на купон. Недавно зарегистрировавшимся пользователям предоставляется купон новичка. Особенность купонов в том, что их можно использовать вместе, выполняя необходимые действия, вы сами можете нарастить себе процент скидки.

Купоны бывают трёх типов:

от AliExpress и TMall. Их создают сами торговые площадки, и они действуют на все товары;

от продавцов. Их создают сами ретейлеры, и действуют они только на их товары;

спецкупоны. Они появляются перед распродажами, и их можно масштабировать — цены будут меняться в зависимости от товара. Например, на беспроводные наушники за $150 будет действовать скидка в размере $2, а на смартфоне за $500 вы сможете сэкономить $7.

С промокодами веселее. Это наборы символов, после ввода которых вы получите ещё большую скидку на товары.

У промокодов есть три особенности. Во-первых, их надо искать самому — у ютуб-блогеров, в телеграм-каналах, на специальных сайтах-агрегаторах. Во-вторых, надо опередить других покупателей и ввести набор знаков одним из первых, потому что количество пользователей, способных воспользоваться промокодом, всегда ограничено. И тут важно ввести его максимально точно — даже пробел после знаков система может посчитать дополнительным символом и не засчитать вам ввод.

И в-третьих, воспользоваться несколькими промокодами или промокодом и купоном не получится. Либо одно, либо другое. Решайте, что для вас выгоднее.

Охотитесь за скидками? Эти разделы для вас

В разделе "Всё до 5$" собраны лоты ценой до 400 рублей. Товары для дома, одежда, электроника, косметика — здесь предлагается продукция из самых популярных категорий с бесплатной доставкой от AliExpress.

А в разделе "Пригласи друга" скидку можно сгенерировать самому и себе, и приятелю. Оплатите заказ, пригласите человека, и вы оба получите большую скидку.

Не доверяете китайским продавцам? Выбирайте строго брендированные вещи

Помимо широкого ассортимента товаров и низких цен AliExpress известен обилием поддельных брендов одежды, электроники и прочей продукции. В лучшем случае вы просто получите некачественный товар. В худшем — его конфискуют на таможне, пересылка контрафакта запрещена законом.

Площадка предлагает решение проблемы. Есть страница "Территория брендов" — на ней собираются официальные предложения от компаний, продающих товары также на китайском маркетплейсе. На странице можно найти как отдельные товары, так и список брендов, сотрудничающих с площадкой, разбитые по категориям.

В попытках сэкономить важно не увлечься и не потратить деньги зазря. Самая высокая скидка — не главный показатель, на который нужно обращать внимание. Следующие лайфхаки помогут вам определить надёжность ретейлера.

Изучите продавца

Одни и те же товары по качеству отличаются друг от друга в зависимости от добросовестности продавца. Объективно оценить качество ретейлера невозможно, но можно свести к минимуму вероятность получения некачественной посылки, изучая отзывы и оценки покупателей.

Исследуя ретейлера, обратите внимание на следующие значения: общий рейтинг продавца, число покупателей, довольных товаром, число покупателей, довольных общением с ретейлером, скорость доставки, соответствие товара описанию. Ряд расширений поможет вам в этом. Среди них — AliExpress Helper, AliExpress Seller Check и Ali Price.

Будьте активнее

За действия на AliExpress площадка начисляет баллы и повышает уровень, коих четыре: серебряный, золотой, платиновый и бриллиантовый. У аккаунтов особо активных пользователей повышается уровень, и у них появляется возможность участвовать в закрытых распродажах, они получают специальные купоны и подарки на праздники.

Заработать баллы можно по-разному. Самые простые способы — стабильно заходить в мобильное приложение, оценивать продавцов. При нулевых вложениях вы получите возможность участвовать в распродажах с более высокими скидками. Кроме того, ваш левел повышается, если вы часто покупаете товары.

Главное — проследите, чтобы всё было доставлено в срок

Если вам важна скорость доставки, надёжнее всего брать товары в "ТМолле", они уже находятся на складах в России. Цены в ассортименте выше, но и ждать придётся значительно меньше.

С товарами на основной площадке AliExpress ситуация сложнее. Даже если на сайте будет указан приблизительный срок доставки, то нет гарантии, что товар приедет к этому числу. Вообще нельзя быть уверенным, что он в принципе имеется у продавца на момент оформления заказа.

Перед оформлением посылки посмотрите, в течение какого времени продавец обязуется отправить товар со склада. Напишите ретейлеру — спросите, есть ли желаемый для вас товар в наличии и как скоро он будет отправлен (на английском). В противном случае товар может задержаться ещё до отправки. В некоторых моментах продавцы выставляют на продажу те товары, которых у них пока нет. А когда будут, неизвестно. Точная дата поставки, как правило, неизвестна, и ретейлер может ждать до нескольких недель. Надёжнее убедиться, что товар на месте и продавец отправит его сразу после оформления заказа.

Особенно внимательно отнеситесь к товарам стоимостью меньше десяти долларов. В их случае продавцы экономят на отправке и посылают их самым дешёвым способом. Следите за сроком протекции товара со стороны AliExpress. Если он на исходе, а заказ ещё не прибыл, запросите продление срока защиты. Если продавец согласится, можете не беспокоиться. Если отказал, можно отменять заказ.