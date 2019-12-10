Секретные функции AliExpress. Как сэкономить на распродажах в Интернете
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Ищите купоны и промокоды — увеличьте скидку самостоятельно
Билеты для скидки на товар зарабатываются самостоятельно, для этого надо совершать определённые действия.
Маркетплейс начисляет монеты за добавление товаров в корзину. Накопив нужное количество, вы можете обменять их на купон. Недавно зарегистрировавшимся пользователям предоставляется купон новичка. Особенность купонов в том, что их можно использовать вместе, выполняя необходимые действия, вы сами можете нарастить себе процент скидки.
Купоны бывают трёх типов:
- от AliExpress и TMall. Их создают сами торговые площадки, и они действуют на все товары;
- от продавцов. Их создают сами ретейлеры, и действуют они только на их товары;
- спецкупоны. Они появляются перед распродажами, и их можно масштабировать — цены будут меняться в зависимости от товара. Например, на беспроводные наушники за $150 будет действовать скидка в размере $2, а на смартфоне за $500 вы сможете сэкономить $7.
С промокодами веселее. Это наборы символов, после ввода которых вы получите ещё большую скидку на товары.
У промокодов есть три особенности. Во-первых, их надо искать самому — у ютуб-блогеров, в телеграм-каналах, на специальных сайтах-агрегаторах. Во-вторых, надо опередить других покупателей и ввести набор знаков одним из первых, потому что количество пользователей, способных воспользоваться промокодом, всегда ограничено. И тут важно ввести его максимально точно — даже пробел после знаков система может посчитать дополнительным символом и не засчитать вам ввод.
И в-третьих, воспользоваться несколькими промокодами или промокодом и купоном не получится. Либо одно, либо другое. Решайте, что для вас выгоднее.
Охотитесь за скидками? Эти разделы для вас
В разделе "Всё до 5$" собраны лоты ценой до 400 рублей. Товары для дома, одежда, электроника, косметика — здесь предлагается продукция из самых популярных категорий с бесплатной доставкой от AliExpress.
А в разделе "Пригласи друга" скидку можно сгенерировать самому и себе, и приятелю. Оплатите заказ, пригласите человека, и вы оба получите большую скидку.
Не доверяете китайским продавцам? Выбирайте строго брендированные вещи
Помимо широкого ассортимента товаров и низких цен AliExpress известен обилием поддельных брендов одежды, электроники и прочей продукции. В лучшем случае вы просто получите некачественный товар. В худшем — его конфискуют на таможне, пересылка контрафакта запрещена законом.
Площадка предлагает решение проблемы. Есть страница "Территория брендов" — на ней собираются официальные предложения от компаний, продающих товары также на китайском маркетплейсе. На странице можно найти как отдельные товары, так и список брендов, сотрудничающих с площадкой, разбитые по категориям.
В попытках сэкономить важно не увлечься и не потратить деньги зазря. Самая высокая скидка — не главный показатель, на который нужно обращать внимание. Следующие лайфхаки помогут вам определить надёжность ретейлера.
Изучите продавца
Одни и те же товары по качеству отличаются друг от друга в зависимости от добросовестности продавца. Объективно оценить качество ретейлера невозможно, но можно свести к минимуму вероятность получения некачественной посылки, изучая отзывы и оценки покупателей.
Исследуя ретейлера, обратите внимание на следующие значения: общий рейтинг продавца, число покупателей, довольных товаром, число покупателей, довольных общением с ретейлером, скорость доставки, соответствие товара описанию. Ряд расширений поможет вам в этом. Среди них — AliExpress Helper, AliExpress Seller Check и Ali Price.
Будьте активнее
За действия на AliExpress площадка начисляет баллы и повышает уровень, коих четыре: серебряный, золотой, платиновый и бриллиантовый. У аккаунтов особо активных пользователей повышается уровень, и у них появляется возможность участвовать в закрытых распродажах, они получают специальные купоны и подарки на праздники.
Заработать баллы можно по-разному. Самые простые способы — стабильно заходить в мобильное приложение, оценивать продавцов. При нулевых вложениях вы получите возможность участвовать в распродажах с более высокими скидками. Кроме того, ваш левел повышается, если вы часто покупаете товары.
Главное — проследите, чтобы всё было доставлено в срок
Если вам важна скорость доставки, надёжнее всего брать товары в "ТМолле", они уже находятся на складах в России. Цены в ассортименте выше, но и ждать придётся значительно меньше.
С товарами на основной площадке AliExpress ситуация сложнее. Даже если на сайте будет указан приблизительный срок доставки, то нет гарантии, что товар приедет к этому числу. Вообще нельзя быть уверенным, что он в принципе имеется у продавца на момент оформления заказа.
Перед оформлением посылки посмотрите, в течение какого времени продавец обязуется отправить товар со склада. Напишите ретейлеру — спросите, есть ли желаемый для вас товар в наличии и как скоро он будет отправлен (на английском). В противном случае товар может задержаться ещё до отправки. В некоторых моментах продавцы выставляют на продажу те товары, которых у них пока нет. А когда будут, неизвестно. Точная дата поставки, как правило, неизвестна, и ретейлер может ждать до нескольких недель. Надёжнее убедиться, что товар на месте и продавец отправит его сразу после оформления заказа.
Особенно внимательно отнеситесь к товарам стоимостью меньше десяти долларов. В их случае продавцы экономят на отправке и посылают их самым дешёвым способом. Следите за сроком протекции товара со стороны AliExpress. Если он на исходе, а заказ ещё не прибыл, запросите продление срока защиты. Если продавец согласится, можете не беспокоиться. Если отказал, можно отменять заказ.
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