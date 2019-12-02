Android и iPhone обязали ставить российские приложения. Какие войдут в список?

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который обязывает все иностранные компании предустанавливать на свои смартфоны отечественные приложения. Закон вступит в силу 1 июля 2020 года. До этого времени правительство должно будет согласовать список компаний и софта, который попадёт в новенькие телефоны как на андроиде, так и на iOS. Мы составили возможный топ-10 приложений.

Yandex Browser Хорошая альтернатива как популярному Chrome, так и Safari, который является родным браузером от Apple Mail.ru Безусловно, за почту развернётся борьба между российскими гигантами Mail и "Яндекс". И, вероятно, поделят места — не всё же одному "Яндекс.Карты" Очевидно, что российские карты удобнее, чем предустановленные Google Maps. Так что потребитель лишь выиграет Госуслуги Цифровая бюрократическая система — родное ноу-хау. Она полезна и экономит кучу времени. А в названии есть упоминание государства "ВКонтакте" Тут дополнительные аргументы излишни. Для десятков миллионов жителей постсоветского пространства это давно уже главная соцсеть Life.ru Приятно, когда самые оперативные и интересные новости всегда в твоём телефоне. А лучше, когда они там сразу после покупки гаджета "Тинькофф" Цифровой и прогрессивный банк. Переводы по номеру, годный кешбэк. 5 млн скачиваний приложения — хороший кандидат в предустановку "Одноклассники" Это самая крутая соцсеть для мам, пап, дедушек и бабушек. И для одноклассников, конечно. Аудитория её постоянно растёт OKKO У них есть Netflix — у нас появилось OKKO. Отличный сервис для просмотра фильмов и сериалов. Ведь их давно уже смотрят с телефона РЖД Россия — страна поездов и поездок. Ещё бы, с такими расстояниями. Поэтому хорошо, когда сразу можно включить экран и купить билет