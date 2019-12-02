Android и iPhone обязали ставить российские приложения. Какие войдут в список?

Yandex Browser
Хорошая альтернатива как популярному Chrome, так и Safari, который является родным браузером от Apple
Mail.ru
Безусловно, за почту развернётся борьба между российскими гигантами Mail и "Яндекс". И, вероятно, поделят места — не всё же одному
"Яндекс.Карты"
Очевидно, что российские карты удобнее, чем предустановленные Google Maps. Так что потребитель лишь выиграет
Госуслуги
Цифровая бюрократическая система — родное ноу-хау. Она полезна и экономит кучу времени. А в названии есть упоминание государства
"ВКонтакте"
Тут дополнительные аргументы излишни. Для десятков миллионов жителей постсоветского пространства это давно уже главная соцсеть
Life.ru
Приятно, когда самые оперативные и интересные новости всегда в твоём телефоне. А лучше, когда они там сразу после покупки гаджета
"Тинькофф"
Цифровой и прогрессивный банк. Переводы по номеру, годный кешбэк. 5 млн скачиваний приложения — хороший кандидат в предустановку
"Одноклассники"
Это самая крутая соцсеть для мам, пап, дедушек и бабушек. И для одноклассников, конечно. Аудитория её постоянно растёт
OKKO
У них есть Netflix — у нас появилось OKKO. Отличный сервис для просмотра фильмов и сериалов. Ведь их давно уже смотрят с телефона
РЖД
Россия — страна поездов и поездок. Ещё бы, с такими расстояниями. Поэтому хорошо, когда сразу можно включить экран и купить билет