Как Apple грабит пользователей. Их отношение к памяти — просто стыд

Павел Городницкий — о том, как компания из Купертино мучает покупателей, а параллельно предлагает им новые стимулы.

В 2014 году я купил свой первый MacBook. Тот Air стоил около 40 тысяч рублей, и в нём было 128 гигабайт памяти — вполне приличный объём, если учитывать, что эра 4К-видео ещё не наступила. Накопителя хватало практически для всех задач, хотя периодически диск, разумеется, приходилось чистить. Но это не напрягало.

С тех пор прошло четыре года — и вот на днях Apple выпустила долгожданный MacBook с retina-дисплеем, сканером отпечатка пальцев и памятью на 128 гигабайт. Стоп. Ещё раз: на 128 гигабайт. В 2018 году. В ноутбуке, который стоит 105 тысяч рублей.

Тим Кук словно поиздевался над индустрией. Монтаж видео в высоком разрешении? Нормальное хранение тяжёлых файлов? Игры? Кеш приложений? Комфорт?

Нет, обойдётесь. Apple в очередной раз показала: ей плевать на людей, которые покупают продукты компании. Сегодня корпорацию волнуют исключительно квартальные отчёты: нужно же сообщать всему миру о своих триумфах. А платят за это пользователи.

Для тех, кто не совсем понимает, в чём претензия, повторю: сейчас 128 гигабайт в ноутбуке — то же самое, что 16 гигабайт в смартфоне. Прожить в целом можно, но придётся регулярно (вернее, очень часто) устраивать уборку на диске, а ещё прибегать ко всяким костылям вроде облачных сервисов и внешних HDD. Это слишком, слишком позорно для ноутбука, который стоит больше тысячи долларов и вроде как претендует на роль бестселлера.

Конечно, всегда можно доплатить. Но в России, например, за новый MacBook Air на 256 Гбайт просят 121 тысячу рублей. 16 тысяч за дополнительные 128 Гбайт — довольно приличная сумма. А версий на 512 Гбайт и терабайт просто не существует — видимо, Apple думает, что людям нужны печатные машинки, а не полноценные компьютеры.

Самое печальное, что в Купертино уже давно испытывают терпение пользователей, причём не только в контексте ноутбуков. Иногда Apple просто хохочет в лицо покупателям, словно дразня и приговаривая: "Ты всё равно принесёшь нам свои денежки!"

Классический пример — 2014 год, релиз iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Важная деталь: в тот момент почти все Android-флагманы выходили с накопителем в 32 Гбайт плюс слот для карты. Этого объёма хватало, он был оптимальным.

Что сделали в Apple? Конечно же, презентовали телефоны на 16, 64 и 128 Гбайт. 32 гигабайта по-крысиному пропустили. Фактически Тим Кук устроил сегрегацию по доходам. Хочешь iPhone, но нет денег? Страдай, удаляй файлы, плати за "облако". Есть деньги? Тогда тащи их скорее сюда, мы насыпем тебе гору гигабайтов!

Впрочем, в 2018 году получилось не менее характерно и стыдно. Итак, есть iPhone XS Max на 64 Гбайт — официально он стоит 97 тысяч рублей. А ещё есть iPhone XS Max на 256 Гбайт — за него просят 110 тысяч рублей. Но вот промежуточная, 128-гигабайтная модификация, опять куда-то испарилась. Без объяснений, просто исчезла. Если что, так не поступает больше ни один производитель в мире.

Но пик абсурда — барский iPhone XS Max на 512 Гбайт за 128 тысяч рублей. То есть телефон на полтерабайта существует (зачем, для чего?!), а вот MacBook Air — нет. Логика? А зачем она вам? Лучше думайте, как заработать на новый гаджет, а не о том, почему Apple, которая и так захлёбывается в купюрах, позволяет себе настолько дерзкие манипуляции с памятью.

С другой стороны, Тим Кук занимается благородным делом. Те, кого Apple окончательно взбесит, уйдут — в мире полно бюджетных альтернатив. Зато оставшиеся адепты айфонов, айпадов и макбуков постараются лучше работать и больше зарабатывать, чтобы покупать любимые девайсы в максимальных комплектациях. Так что проще всего воспринимать Кука как мотиватора, чем как подлого менеджера: всё равно Тим не изменится, а злиться на него бесполезно.