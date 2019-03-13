Отряд убийц. Как Apple захватит рынок сериалов и оставит Netflix не у дел

Весенняя пресс-конференция Apple пройдёт 25 марта. Самым ожидаемым анонсом мероприятия является онлайн-кинотеатр. От купертиновцев ждут если не убийцу, то хотя бы достойного конкурента Netflix. Ещё бы! Ведь запустить платформу Apple помогут лучшие из лучших: Стивен Спилберг, режиссёр "Форсажей" и авторы сериала "Во все тяжкие". Лайф собрал самое интересное, что известно о новом сервисе Apple на сегодня.

Деньги Apple в надёжных руках

Деньги, которых у Apple много, конечно, сильно влияют на качество контента, но не менее важно и то, кто будет распоряжаться средствами в будущем онлайн-сервиса, презентацию которого "яблочники" могут провести в ближайшее время. Очевидно, что чем опытнее менеджеры, тем эффективнее тратится каждый доллар. Так вот — у Apple с командой порядок.

В августе 2017 года стало известно , что у руля купертиновского аналога Netflix встанут Джейми Эрлих и Зак Ван Амбург, бывшие топ-менеджеры Sony Pictures. Оба приложили руку к созданию одного из величайших сериалов современности — "Во все тяжкие".

В октябре того же года к команде присоединилась Джей Хант, бывшая руководительница BBC. Считается одним из самых видных телевизионщиков Великобритании. Что немудрено после оглушительного успеха "Шерлока", за созданием которого стояла и Хант тоже. Именно поэтому Apple усадила Джей Хант в кресло креативного директора в Европе.

Следом в отряде "убийц" Netflix’a появилась начальник отдела производства в лице ветерана индустрии Кэролл Трасселл. На предыдущих местах работы Кэролл курировала производство таких хитов, как "Нарко", "Ганнибал" и "Хемлок Гроув".

В декабре же выяснилось, что корпорация з аключила сделку с Джастином Лином, режиссёром хотя бы четырёх частей "Форсажа" и нескольких эпизодов "Настоящего детектива".

Сериалы Apple будут отличаться от проектов HBO и Netflix

Впрочем, хватит имён менеджеров. Самое время перейти к фильмам и сериалам, которые появятся в онлайн-кинотеатре Apple. Чтобы поумерить ожидания многих, сразу отметим, что купертиновцы готовят менее агрессивный контент, чем их конкуренты. Сам Тим Кук дал понять , что пока в их шоу не будет расчленёнки и откровенности, которую, например, позволяют себе авторы "Игры престолов". Корпорация метит в нишу контента для всей семьи.

Возвращение Ричарда Гира

Любимчик дам Ричард Гир уже довольно долго не появляется в хитовых проектах. Измениться это должно с дебютом онлайн-кинотеатра Apple. Команда из Купертино работает над адаптацией израильского сериала про военных "Орлы", где Гиру досталась первая скрипка. Западная версия расскажет историю двух друзей, прошедших вьетнамскую войну. Однажды они узнают, что женщину, которую они любили в молодости, насмерть сбили местные хулиганы. Престарелые вояки решают разобраться с отморозками.

Фантастика с Акваменом

Фантастика нынче в моде. И Apple не намерена игнорировать текущий тренд. Поможет ей в этом сериал "Зрение" с Джейсоном Момоа в главной роли. Действие шоу развернётся в далёком будущем, где человечество как вид лишилось зрения. При этом люди продолжают вести быт: строят дома, растят детей, добывают еду. В общем, всё идёт хорошо до тех пор, пока у молодой пары не рождаются зрячие близнецы.

Фэнтези от режиссёра "Тора"

Одним из главных семейных проектов Apple станет сериальный ремейк "Бандитов во времени". Оригинальная картина Терри Гиллиама вышла ещё в 1981 году. Она рассказывает об 11-летнем мальчике, который знакомится с шестью гномами. Вместе они отправляются в путешествие во времени, в ходе которого попадают во всевозможные переделки и знакомятся со знаменитостями разных эпох. Освежить проект поручили Тайке Вайтити, режиссёру задорного кинокомикса "Тор: Рагнарёк".

Про видеоигры от авторов "В Филадельфии всегда солнечно"

Для гиков купертиновцы заказали у Чарли Дэя и Роба МакЭлхенни, авторов сериала "В Филадельфии всегда солнечно", комедийное шоу про разработчиков видеоигр. У проекта пока нет названия, но известно, что съёмки пройдут в том числе и в стенах студий Ubisoft.

Мультфильмы для самых маленьких

Детей новая платформа тоже не оставит без внимания. Известно, что Apple заключила сделку с безумно талантливыми самородками из Cartoon Saloon. Эта студия известна мультфильмами "Секрет Келлс", "Песнь моря" и "Добытчица". Все три картины были номинированы на "Оскар".

Фильмы про роботов

Настоящим подарком для поклонников классической научной фантастики станет экранизация "Основания", цикла романов Айзека Азимова. События оригинала разворачиваются в далёком будущем, где люди расселились по разным планетам Вселенной, которой в свою очередь управляет некая Галактическая империя. Математик Гэри Селдон рассчитал скорое падение властной структуры, которое обернётся катастрофой для всей цивилизации. Настанут тёмные времена, которые растянутся на 30 тысяч лет. Селдон задаётся целью собрать команду великих инженеров, которые помогут ему сохранить накопленные человечеством знания для будущих поколений.

Секретный проект от автора "Ла-Ла Ленда"

Оскароносный режиссёр Дэмьен Шазелл, подаривший нам "Ла-Ла Ленд" и "Одержимость", тоже в деле. Он для Apple снимет драматический сериал, детали которого держатся в строжайшем секрете. Известно только, что продюсером выступит Джастин Гурвиц, автор музыки для фильма "Одержимость".

Сериал от самого Стивена Спилберга

Не менее амбициозным проектом, чем экранизация Азимова, является продолжение "Удивительных историй". "Удивительные истории" — это фантастический телесериал, запущенный одним из главных визионеров современности — Стивеном Спилбергом в 1985 году. В 1987-м шоу благополучно закрылось. И Apple взялась его воскресить. Причём Спилберг ей в этом поможет: он выступит в роли исполнительного продюсера.