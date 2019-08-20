"Билайн" первым в России запускает нейросеть по поиску людей для "Лизы Алерт"

Фото © пресс-служба "Билайн"

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Новое решение позволит обрабатывать снимки местности с беспилотников и поможет сократить время поиска потерявшихся людей более чем в два раза.

Огромный массив данных

<p>Фото © пресс-служба &#34;Билайн&#34;</p>

С 2018 года отряд "Лиза Алерт" начал применять беспилотные летательные устройства для поисковых операций, проводимых в лесу и на промышленных территориях городов. По данным отряда, применяемые практики уже имеют позитивный результат: в течение грибного сезона 2019 года с помощью дронов отряду еженедельно удаётся найти потерявшегося человека. Как правило, это труднодоступные места — лесные чащи и болота, куда сложно добраться пешим поисковым группам.

Анализ большого количества снимков потребовал вовлечения большого количества волонтёров, поэтому отряд создал специальный ресурс watcher.lizaalert.ru, где люди, физически не принимающие участие в поиске, могут помогать отряду онлайн — просто находясь дома или в офисе. С одного дня поисков с помощью дронов отряд получает порядка 2500 фотографий, на проверку которых группа из 30 человек тратит в среднем пять-семь часов.

<p>Фото © пресс-служба &#34;Билайн&#34;</p>

С помощью нейросети "Beeline AI — Поиск людей" этот процесс удалось существенно ускорить. После внедрения системы время, необходимое для анализа одного фотоизображения сократилось до двух-трёх секунд. Это, как отмечают в "Лиза Алерт", позволило сократить процесс сортировки всего контента от одного до двух с половиной часов в зависимости от количества фотографий. По мере обучения нейросети скорость и точность её работы будут расти.

Нейросеть всему голова

<p>Фото © пресс-служба &#34;Билайн&#34;</p>

Эксперты лаборатории машинного обучения "Билайн" в сотрудничестве со специалистами "Лизы алерт" разработали и обучили нейросеть, основываясь на реальных массивах данных, полученных с уже проведённых спасателями поисков. Первостепенной задачей "Beeline AI — Поиск людей" стала сортировка пустых и неинформативных фотографий, на которых точно нет человека или атрибутов, указывающих, что в этом месте был человек.

Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса "Билайн" Джордж Хелд объясняет, почему новая технология настолько важна для общества.

Когда речь идёт о потерявшихся родственниках и любых близких людях, любая технология, любая технология, способная помочь в поиске, крайне важна. Поэтому компания вкладывает в передовые разработки огромное количество денег и человеческих ресурсов.

Джордж Хелд

Это позволяет группе анализа сразу сосредоточиться на потенциально результативных снимках. Важной особенностью нейросети является способность обучаться быстро распознавать объекты на снимках, сделанных с высоты от 40 до 100 метров, с высоким уровнем визуального шума (деревья, природный ландшафт, сумерки и т.д.).

Для разработки системы распознавания людей на снимках с дронов использовались технологии свёрточных нейронных сетей — наиболее точных алгоритмов при решении задач компьютерного зрения. Рассматривалось более 100 различных архитектур свёрточных нейронных сетей, которые включали в себя как собственные разработки, так и предобученные на миллионах изображений варианты сетей, которые занимали первые места на международных соревнованиях по анализу изображений.

Председатель ПСО "Лиза Алерт" Григорий Сергеев отмечает, что использование дронов и системы обработки фотографий существенно ускорит работу отряда и упростит поиск потерявшихся людей.

Если дронов будет существенно больше, то 33 тыс. фотографий, которые обычно собирают за сезон, мы будем обрабатывать за один день

Григорий Сергеев

Экономия времени

<p>Фото © пресс-служба &#34;Билайн&#34;</p>

Первичные тесты нейросети "Билайн" совместно с "Лизой алерт" показали, что точность модели на тестовых изображениях приближается к 98 процентам. Потенциально нейронная сеть способна находить людей и предметы во всех местах поиска, таких как лес, болота, поля, города, независимо от времени года и одежды человека. Алгоритм настраивается на работу в любое время года и потенциально сможет распознавать нестандартное положение тела в пространстве, например, сидящего, лежащего или частично укрытого листвой человека. Система адаптивна и умеет подстраиваться на нахождение объектов одинаково точно как с небольших высот в 30–40 метров, так и с высоты полёта 100 метров.

Руководитель направления применения беспилотной авиации ПСО "Лиза Алерт" Александр Ломоносов отмечает, что беспилотник справится с задачей поиска в разы быстрее человека.

Пешком определённую зону можно обследовать за 6-8 часов. Дрон ту же область обследует за час

Александр Ломоносов

Решение поступит в распоряжение "Лиза Алерт" в двух форматах: онлайн-сервис с возможностью передавать данные в облачное хранилище BeeCloud, где к фото имеет моментальный доступ группа отсмотра, и офлайн-решение, предустановленное на компьютере поисковой группы, непосредственно находящейся на месте поисков. Для загрузки в BeeCloud большого объёма фотографий требуются высокие скорости передачи данных. Развитие сетей связи, в том числе внедрение технологии 5G, уже в скором времени позволит масштабировать решение за счёт возможности отработки нескольких параллельных поисков, повысить его эффективность за счёт большего применения облачных вычислений, а также привлечь к участию большее количество волонтёров из разных регионов России.

<p>Фото © пресс-служба &#34;Билайн&#34;</p>

С 2018 года "Билайн" реализует масштабную программу "Москва "Суперсити" по модернизации и улучшению качества сети, готовя её к внедрению технологии 5G-Ready в будущем. Уже сейчас выросли ёмкость и доля непрерывного покрытия сети для ее пользователей, а скорость мобильного интернета в разных районах столицы увеличилась в два-три раза.

Автор:
АЛ
Александр Леонтьев
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