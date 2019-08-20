"Билайн" первым в России запускает нейросеть по поиску людей для "Лизы Алерт"

Новое решение позволит обрабатывать снимки местности с беспилотников и поможет сократить время поиска потерявшихся людей более чем в два раза.

Огромный массив данных

С 2018 года отряд "Лиза Алерт" начал применять беспилотные летательные устройства для поисковых операций, проводимых в лесу и на промышленных территориях городов. По данным отряда, применяемые практики уже имеют позитивный результат: в течение грибного сезона 2019 года с помощью дронов отряду еженедельно удаётся найти потерявшегося человека. Как правило, это труднодоступные места — лесные чащи и болота, куда сложно добраться пешим поисковым группам.

Анализ большого количества снимков потребовал вовлечения большого количества волонтёров, поэтому отряд создал специальный ресурс watcher.lizaalert.ru, где люди, физически не принимающие участие в поиске, могут помогать отряду онлайн — просто находясь дома или в офисе. С одного дня поисков с помощью дронов отряд получает порядка 2500 фотографий, на проверку которых группа из 30 человек тратит в среднем пять-семь часов.

С помощью нейросети "Beeline AI — Поиск людей" этот процесс удалось существенно ускорить. После внедрения системы время, необходимое для анализа одного фотоизображения сократилось до двух-трёх секунд. Это, как отмечают в "Лиза Алерт", позволило сократить процесс сортировки всего контента от одного до двух с половиной часов в зависимости от количества фотографий. По мере обучения нейросети скорость и точность её работы будут расти.

Нейросеть всему голова

Эксперты лаборатории машинного обучения "Билайн" в сотрудничестве со специалистами "Лизы алерт" разработали и обучили нейросеть, основываясь на реальных массивах данных, полученных с уже проведённых спасателями поисков. Первостепенной задачей "Beeline AI — Поиск людей" стала сортировка пустых и неинформативных фотографий, на которых точно нет человека или атрибутов, указывающих, что в этом месте был человек.

Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса "Билайн" Джордж Хелд объясняет, почему новая технология настолько важна для общества.

Когда речь идёт о потерявшихся родственниках и любых близких людях, любая технология, любая технология, способная помочь в поиске, крайне важна. Поэтому компания вкладывает в передовые разработки огромное количество денег и человеческих ресурсов. Джордж Хелд

Это позволяет группе анализа сразу сосредоточиться на потенциально результативных снимках. Важной особенностью нейросети является способность обучаться быстро распознавать объекты на снимках, сделанных с высоты от 40 до 100 метров, с высоким уровнем визуального шума (деревья, природный ландшафт, сумерки и т.д.).

Для разработки системы распознавания людей на снимках с дронов использовались технологии свёрточных нейронных сетей — наиболее точных алгоритмов при решении задач компьютерного зрения. Рассматривалось более 100 различных архитектур свёрточных нейронных сетей, которые включали в себя как собственные разработки, так и предобученные на миллионах изображений варианты сетей, которые занимали первые места на международных соревнованиях по анализу изображений.

Председатель ПСО "Лиза Алерт" Григорий Сергеев отмечает, что использование дронов и системы обработки фотографий существенно ускорит работу отряда и упростит поиск потерявшихся людей.

Если дронов будет существенно больше, то 33 тыс. фотографий, которые обычно собирают за сезон, мы будем обрабатывать за один день Григорий Сергеев

Экономия времени

Первичные тесты нейросети "Билайн" совместно с "Лизой алерт" показали, что точность модели на тестовых изображениях приближается к 98 процентам. Потенциально нейронная сеть способна находить людей и предметы во всех местах поиска, таких как лес, болота, поля, города, независимо от времени года и одежды человека. Алгоритм настраивается на работу в любое время года и потенциально сможет распознавать нестандартное положение тела в пространстве, например, сидящего, лежащего или частично укрытого листвой человека. Система адаптивна и умеет подстраиваться на нахождение объектов одинаково точно как с небольших высот в 30–40 метров, так и с высоты полёта 100 метров.

Руководитель направления применения беспилотной авиации ПСО "Лиза Алерт" Александр Ломоносов отмечает, что беспилотник справится с задачей поиска в разы быстрее человека.

Пешком определённую зону можно обследовать за 6-8 часов. Дрон ту же область обследует за час Александр Ломоносов

Решение поступит в распоряжение "Лиза Алерт" в двух форматах: онлайн-сервис с возможностью передавать данные в облачное хранилище BeeCloud, где к фото имеет моментальный доступ группа отсмотра, и офлайн-решение, предустановленное на компьютере поисковой группы, непосредственно находящейся на месте поисков. Для загрузки в BeeCloud большого объёма фотографий требуются высокие скорости передачи данных. Развитие сетей связи, в том числе внедрение технологии 5G, уже в скором времени позволит масштабировать решение за счёт возможности отработки нескольких параллельных поисков, повысить его эффективность за счёт большего применения облачных вычислений, а также привлечь к участию большее количество волонтёров из разных регионов России.

С 2018 года "Билайн" реализует масштабную программу "Москва "Суперсити" по модернизации и улучшению качества сети, готовя её к внедрению технологии 5G-Ready в будущем. Уже сейчас выросли ёмкость и доля непрерывного покрытия сети для ее пользователей, а скорость мобильного интернета в разных районах столицы увеличилась в два-три раза.