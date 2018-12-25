Bentley Москва Волгоградский АВИЛОН показал в РФ британские стандарты сервиса

Bentley Москва Волгоградский АВИЛОН показал в РФ британские стандарты сервиса

Фото предоставлено АГ "АВИЛОН"

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Выбирая Bentley Москва Волгоградский АВИЛОН, вы приобретаете роскошный автомобиль у лучшего менеджера по продажам Bentley в Европе и получаете послепродажную сервисную поддержку от инженера завода Bentley Motors.

Bentley Москва Волгоградский АВИЛОН продолжает внедрять новые стандарты обслуживания российских клиентов. Стандарты эталонного качества. Качества Bentley.

В этом году сотрудник Bentley Москва Волгоградский АВИЛОН стал лучшим менеджером отдела продаж в Европе. Александр Коряков получил награду в самой высокой категории — Excellence.

Номинанты оценивались исходя из объёмов продаж в 2017 году и общих результатов работы по различным критериям в 2018 году. В этом году в конкурсе приняли участие 84 представителя отделов продаж более чем из 26 стран.

<p>Фото предоставлено АГ &#34;АВИЛОН&#34;</p>

Также Bentley Москва Волгоградский поддерживает программу послепродажной поддержки Service Clinic, доступной владельцам автомобилей Bentley во всем мире.

Программа Service Clinic включает в себя техническую проверку автомобиля по множеству параметров — от визуального осмотра до электронной диагностики всех систем с высочайшим вниманием к каждой детали. Проверка осуществляется высококвалифицированным заводским инженером из Крю (Англия).

<p>Фото предоставлено АГ &#34;АВИЛОН&#34;</p>

Владелец Bentley может присутствовать при проведении работ и задавать любые вопросы о своём автомобиле как иностранному, так и российским специалистам марки. По итогам проверки клиент получает на руки техническое заключение, рекомендации о необходимых работах с автомобилем и специальное предложение по их выполнению.

Программа доступна для автомобилей Bentley любого года выпуска.

В этом году в дилерском центре Bentley Москва Волгоградский английский инженер Макс Роскрудж дал своё экспертное заключение о техническом состоянии автомобилей 14 владельцам Bentley.

<p>Фото предоставлено АГ &#34;АВИЛОН&#34;</p>

Сергей Мелюх, директор Bentley Москва Волгоградский АВИЛОН, отмечает: "Мы поддерживаем долгосрочное сотрудничество марки с клиентом, которое начинается с момента приобретения автомобиля Bentley. Сервисная программа свидетельствует о бережном отношении и индивидуальном подходе к клиентам, а высокие стандарты послепродажного обслуживания обеспечивают практически безграничный период эксплуатации Bentley владельцами. Наши сотрудники ежедневно показывают удивительную готовность к самоотверженной работе. Мы гордимся профессионализмом нашей команды и её успехом, который будем укреплять в будущем".

На правах рекламы.

Автор:
КР
Карина Романова
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