Bentley Москва Волгоградский АВИЛОН показал в РФ британские стандарты сервиса

Выбирая Bentley Москва Волгоградский АВИЛОН, вы приобретаете роскошный автомобиль у лучшего менеджера по продажам Bentley в Европе и получаете послепродажную сервисную поддержку от инженера завода Bentley Motors.

Bentley Москва Волгоградский АВИЛОН продолжает внедрять новые стандарты обслуживания российских клиентов. Стандарты эталонного качества. Качества Bentley.

В этом году сотрудник Bentley Москва Волгоградский АВИЛОН стал лучшим менеджером отдела продаж в Европе. Александр Коряков получил награду в самой высокой категории — Excellence.

Номинанты оценивались исходя из объёмов продаж в 2017 году и общих результатов работы по различным критериям в 2018 году. В этом году в конкурсе приняли участие 84 представителя отделов продаж более чем из 26 стран.

Также Bentley Москва Волгоградский поддерживает программу послепродажной поддержки Service Clinic, доступной владельцам автомобилей Bentley во всем мире.

Программа Service Clinic включает в себя техническую проверку автомобиля по множеству параметров — от визуального осмотра до электронной диагностики всех систем с высочайшим вниманием к каждой детали. Проверка осуществляется высококвалифицированным заводским инженером из Крю (Англия).

Владелец Bentley может присутствовать при проведении работ и задавать любые вопросы о своём автомобиле как иностранному, так и российским специалистам марки. По итогам проверки клиент получает на руки техническое заключение, рекомендации о необходимых работах с автомобилем и специальное предложение по их выполнению.

Программа доступна для автомобилей Bentley любого года выпуска.

В этом году в дилерском центре Bentley Москва Волгоградский английский инженер Макс Роскрудж дал своё экспертное заключение о техническом состоянии автомобилей 14 владельцам Bentley.

Сергей Мелюх, директор Bentley Москва Волгоградский АВИЛОН, отмечает: "Мы поддерживаем долгосрочное сотрудничество марки с клиентом, которое начинается с момента приобретения автомобиля Bentley. Сервисная программа свидетельствует о бережном отношении и индивидуальном подходе к клиентам, а высокие стандарты послепродажного обслуживания обеспечивают практически безграничный период эксплуатации Bentley владельцами. Наши сотрудники ежедневно показывают удивительную готовность к самоотверженной работе. Мы гордимся профессионализмом нашей команды и её успехом, который будем укреплять в будущем".

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