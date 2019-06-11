L'One со скандалом ушёл из Black Star, и теперь у него хотят забрать всё

Российский музыкант Леван Горозия, известный под сценическим именем L’One, написал в "Инстаграме" пост, где указал, что его экс-партнёры Black Star хотят забрать его песни.

Рэпер подтвердил, что с 16 марта 2019 года не является артистом BlackStar, и поблагодарил людей, с которыми ему довелось работать. Но с самой компанией у певца остались сложные отношения. L' One рассказал, что лейбл хочет забрать его песни, сценическое имя и возможность выступать.

Мои уже бывшие партнёры вместо слов благодарности хотят забрать у меня мои песни, хотят забрать моё имя. Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мною же. Оплаченные моим же трудом. Они хотят забрать у меня возможность выступать L’One

По словам музыканта, он обладает некоей информацией, которую не желает обнародовать BlackStar. Но рэпер не намерен молчать и хочет потребовать у компании финансовый отчёт за совместное время работы: "А ввиду последней информации, полученной мной, я прошу компанию предоставить мне отчёт за каждый рубль за все семь лет".

Они хотят мне заткнуть рот, чтобы общество не узнало всю информацию, которой я обладаю. Но... Я не тот человек, который это им позволит. <...> Когда человеку нечего терять, он становится неуязвим. И замолчать всё это уже не удастся L’One

L'One — 33-летний российский артист грузинского происхождения, сооснователь и экс-участник рэп-группы Marselle, владелец собственной линии одежды Cosmokot.

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