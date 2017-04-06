Тимати взялся за раскрутку украинского рэпера

Музыкальный лейбл Black Star в ближайшее время официально представит публике своего нового артиста — украинского рэпера Вандер Фила (Филипп Крамаренко — настоящее имя). Юный музыкант стал финалистом кастинга "Молодая кровь", проводимого Black Star в поисках новых талантов. По информации источника Лайфа, сейчас в компании готовятся к подписанию контракта с Вандер Филом, после чего начнётся работа над первыми релизами рэпера в качестве артиста Black Star.

Украинский рэпер Вандер Фил станет артистом Black Star В компании готовятся к подписанию контракта с молодым музыкантом Фото: Instagrаm.com/whoiswonderphil

Вандер Фил станет тринадцатым артистом лейбла Тимати. Сейчас в компании Black Star работают исполнители L'One, Егор Крид, Мот, Natan, Kristina Si, MC Doni, Скруджи, Клава Кока, Миша Марвин, Kan, Дана Соколова и основатель компании — Тимати.