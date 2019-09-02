100-я шайба Петерссона помогла "Динамо" разобраться с "Торпедо"

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Игроки "Торпедо" Даниил Ильин и "Динамо" Владислав Ефремов, Иван Бочаров (слева направо) в матче чемпионата КХЛ между командами "Динамо" (Москва) и "Торпедо" (Нижний Новгород). Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Также заброшенными шайбами в составе москвичей отметились Вадим Шипачёв и Вячеслав Кулёмин.

Московское "Динамо" стартовало в регулярном чемпионате КХЛ с домашней победы над нижегородским "Торпедо" — 3:2.

Свой 100-й гол в чемпионатах КХЛ забил новичок бело-голубых швед Андре Петерссон. Также заброшенными шайбами в составе динамовцев отметились Вадим Шипачёв и Вячеслав Кулёмин. У гостей по голу оформили Джордан Шредер и Чарльз Дженовей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Динамо" М — "Торпедо" — 3:2

"Автомобилист" — "Северсталь" — 3:2 ОТ

"Металлург" — СКА — 1:3

"Трактор" — "Витязь" — 2:4

"Динамо" Мн​ — "Нефтехимик" — 2:4

"Динамо" Р — "Спартак" — 2:1 ОТ

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