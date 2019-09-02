100-я шайба Петерссона помогла "Динамо" разобраться с "Торпедо"

Московское "Динамо" стартовало в регулярном чемпионате КХЛ с домашней победы над нижегородским "Торпедо" — 3:2.
Свой 100-й гол в чемпионатах КХЛ забил новичок бело-голубых швед Андре Петерссон. Также заброшенными шайбами в составе динамовцев отметились Вадим Шипачёв и Вячеслав Кулёмин. У гостей по голу оформили Джордан Шредер и Чарльз Дженовей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Динамо" М — "Торпедо" — 3:2
"Автомобилист" — "Северсталь" — 3:2 ОТ
"Металлург" — СКА — 1:3
"Трактор" — "Витязь" — 2:4
"Динамо" Мн — "Нефтехимик" — 2:4
"Динамо" Р — "Спартак" — 2:1 ОТ