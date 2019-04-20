Disney делает свой Netflix. Стоит ли ждать его в России и как скоро?

Компания Disney наконец созрела и официально представила аналог Netflix — стриминг-платформу Disney+. Рассказываем, что нужно знать о новом сервисе по подписке, когда он появится в России и нужен ли он вообще нам.

Disney+ — что это такое вообще?

По сути, это "клон" Netflix: не только по функционалу и контенту, но и по визуальной части (интерфейс платформы тоже состоит из горизонтальных плашек). Правда, в отличие от конкурентов, компания делает акцент на пяти направлениях: фильмы Disney, фильмы Pixar, фильмы Marvel, вселенная "Звёздных войн" и National Geographic.

Как это будет работать?

По подписке, само собой (это сейчас очень модный способ монетизации). Сам Disney+ можно будет запускать где угодно: на смарт-ТВ, в браузерах, на планшетах, игровых консолях, смартфонах. В общем, чуть ли не на всём, что можно подключить к Сети. При этом у каждого члена семьи будет персональный профиль, дабы сохранялась информация о просмотренном контенте. Родительский контроль будет, смотреть фильмы в офлайне можно.

Что смотреть?

За первый год Disney хочет предоставить доступ к 500 фильмам и 7500 эпизодам различных сериалов. В коллекции будут почти все классические фильмы студии, сериалы и фильмы Marvel (в том числе эксклюзивные проекты, например шоу "Сокол и Зимний солдат", "Локи"), новые сериалы по "Звёздным войнам" и все части киносаги, всевозможные детские фильмы и сериалы Disney (в том числе ремейк "Леди и бродяги"), "Симпсоны", фильмы и короткометражки Pixar, документалка о создании "Холодного сердца" и многое другое.

Когда в России?

Точной даты пока нет. В США сервис запустят 12 ноября 2019 года. Скорее всего, российских пользователей порадуют в 2020 году. Произойти столь быстрая интеграция (напомним, Netflix появился в России только в 2016 году, в то время как на международном рынке сервис был доступен с 2010 года) на наш рынок может как минимум по одной причине — в России есть локальное представительство Disney. На российском рынке выходят все продукты этой компании. Ко всему прочему, здесь большая база фанатов. Для Disney этот рынок может стать одним из самых прибыльных, поэтому глупо от него отказываться.

А вообще нужно ли это всё?

У Disney очень конкурентоспособный продукт, даже несмотря на то, что у Netflix образца 2016 года было более 4000 фильмов и почти 1200 сериалов. В Disney говорят, что будут постепенно заходить на рынок стриминга. Однако, учитывая эксклюзивный доступ к вселенным Marvel и "Звёздным войнам", пройти мимо нового продукта просто невозможно.

Что по цене и кто конкуренты?

Американцы будут платить $7 в месяц (450 рублей). Это более интересное предложение, чем у Netflix, который берёт $10 в месяц (650 рублей). При этом российские аналоги в виде IVI и Okko стоят 399 и 250 рублей. Чтобы конкурировать с локальными игроками, Disney придётся задуматься о региональной цене (как это делает Apple).

Кстати, об Apple. Команда из Купертино тоже готовит собственный стриминговый сервис. И Apple, и Disney действуют агрессивно — компании скупают ключевых игроков на рынке, привлекают именитых режиссёров. Всё это для того, чтобы покорить зрителей интересным и эксклюзивным контентом, сделав библиотеку в собственных сервисах более привлекательной.