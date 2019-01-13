Сотрудники Facebook, уволенные за инакомыслие, раскрыли тайны империи Цукерберга

Бывшие менеджеры компании рассказали о "нездоровой атмосфере", царящей в офисе соцсети.

В офисе Facebook процветает культ личности, подавляется инакомыслие и используется суровая система оценки труда работников. Об этом на условиях анонимности рассказали каналу CNBC 12 бывших сотрудников компании, уволенных в период с 2016 по 2018 год.

Источники проводят параллели между нездоровой атмосферой, царящей внутри Facebook, и последними неудачами детища Марка Цукерберга. В 2018 году акции компании обвалились почти на 30% на фоне скандалов, связанных с конфиденциальностью пользовательских данных и распространением fake news.

Они утверждают, что поощряют обмен мнениями, но после того, как я задал неудобные вопросы на совещании, мне поступило несколько гневных звонков от руководства. Нас буквально вынуждали симулировать удовлетворение от своей работы Бывший менеджер Facebook

Кроме того, выяснилось, что для оценки труда работников в Facebook используется так называемая кривая жизнеспособности — система, предполагающая жёсткое ранжирование сотрудников в зависимости от их эффективности. Несмотря на то что такая практика всё ещё широко распространена в Силиконовой долине, некоторые компании (например Microsoft) уже отказались от неё в связи с многочисленными жалобами.

Во время развода с женой я не успевал посещать мероприятия по тимбилдингу после работы, и за это мой рейтинг понизили Бывший менеджер Facebook

В ответ на обвинения бывших сотрудников в приверженности авторитарному стилю управления в Facebook заявили, что её работники посещают внеурочные мероприятия на добровольной основе. Уволенные менеджеры утверждают, что фильтрация негативных новостей о соцсети также вменялась в обязанность всем сотрудникам компании.

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