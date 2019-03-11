Контакты, переписки и фото: какие еще личные данные может продать Facebook?

"Фейсбук" почти каждый месяц компрометирует себя всё сильнее, причины забросить детище Марка Цукерберга постоянно прибавляются. Лайф рассказывает о главных скандалах, после которых желание регистрироваться в соцсети пропадёт.

Номер на весь Интернет

В "Фейсбуке" с 2011 года работает система двухфакторной аутентификации. Это ещё один шаг авторизации, кроме ввода логина и пароля, в ходе которого пользователь получает уникальный код по СМС. Включение этой опции носит добровольно-принудительный характер. Отказаться от неё можно, но тогда соцсеть утомит вас напоминаниями о потенциальном взломе аккаунта. Особенно настойчиво "Фейсбук" выпрашивает номера телефонов у модераторов крупных сообществ.

Администрация соцсети ввела эту опцию не только ради безопасности. Ещё в сентябре прошлого года исследователи из Северо-Восточного университета Бостона выяснили , что "Фейсбук" использует номера телефонов для таргетинговой рекламы. А несколько дней назад журналисты издания TechCrunch заметили , что, если привязать номер к аккаунту, он будет известен на весь Интернет. Оказалось, что по умолчанию "Фейсбук" выставляет настройки приватности так, чтобы по номеру телефона ваш аккаунт мог найти любой пользователь Сети. Разумеется, чтобы вас было видно большему числу потенциальных рекламодателей.

Самое печальное в этой истории то, что пользователь не может запретить "Фейсбуку" показывать свой номер. Можно только ограничить круг лиц, которые могут находить вас по номеру, — "друзья" или "друзья друзей".

Приложения под контролем

А вот февральское разоблачение. "Бомбу" сбросили уже журналисты The Wall Street Journal. Они выяснили, что соцсеть Цукерберга "пылесосит" данные не только пользователей "Фейсбука", но и случайных мобильных приложений, которые синхронизируются с соцсетями. Причём данные эти довольно интимные: параметры здоровья, показатели тренировок, сроки беременности и не только.

Часто разработчики приложений пользуются в том числе и наборами инструментов от "Фейсбука". Чтобы, например, пользователь мог быстро авторизоваться в приложении с помощью аккаунта в соцсети. Эти самые куски "Фейсбука" почти всегда отправляют на серверы Цукерберга разную информацию. Даже если пользователь утилиты не зарегистрирован в соцсети, она всё равно заводит на него "дело". На тот случай, если он примкнёт к "семье" Цукерберга позже.

Примерно 18 процентов всех iOS-приложений и 25 процентов Android-программ являются "шпионами" "Фейсбука". Например, приложение Instant Heart Rate: HR Minor для измерения сердечного ритма, как показал эксперимент журналистов, отправляет информацию о здоровье человека в соцсеть спустя секунды после запуска. Flo Period & Ovulation Tracker — это женский календарь. Передавал данные Цукербергу о днях овуляций и менструаций у пользовательниц. После расследования The Wall Street Journal разработчики прекратили партнёрство с "Фейсбуком". Фитнес-утилита BetterMe сливала и продолжает сливать результаты тренировок, данные о весе и росте каждого клиента. Стоит отметить, что у перечисленных сервисов миллионы загрузок только на iOS. И да, упомянутые программы — это далеко не все "стукачи" "Фейсбука". Сколько их на самом деле, сказать трудно. Однако в выборке журналистов из 70 iOS-приложений нашлось 11 "шпионов".

"Фейсбук" продаёт переписки пользователей сторонним компаниям

Настройка идеальной рекламы под каждого пользователя — это не единственный способ монетизации личных данных. Ещё компания активно делится собранной информацией о людях с другими IT-корпорациями.

В конце прошлого года The New York Times опубликовала гигантское расследование, доказывающее, что с 2010 года "Фейсбук" тайно заключил договоры примерно со 150 крупными IT-компаниями. Соглашения эти подразумевают доступ партнёров к огромному массиву пользовательских данных, собранных соцсетью.

Примечательно, что глубина доступа в архив "Фейсбука" зависела от суммы, которую заплатил партнёр.Так, например, Sony, Microsoft и Amazon получали только контактную информацию о пользователе (номер телефона, e-mail и т.д.) и его друзьях, а Netflix и Spotify купили "абонемент" в личные сообщения.

"Фейсбук" может слить ваше интимное фото. Так уже было

В сентябре 2018-го компания сама заявила, что у неё украли данные 50 миллионов пользователей. Украли из-за уязвимости в функции "Посмотреть как", которая показывает, как вашу страничку видят другие пользователи. Баг был довольно серьёзным: злоумышленники могли полностью перехватить контроль над чужим аккаунтом. Позднее "Фейсбук" выяснил , что утечка задела не 50 миллионов человек, а "всего" 30. Но легче от этого не стало. У половины пострадавших хакеры умыкнули базовую информацию вроде адреса электронной почты и номера телефона. Второй половине повезло меньше: 14 миллионов человек из-за соцсети раскрыли хакерам пол, возраст, язык, семейное положение, религиозные взгляды, место рождения, место проживания, должность на работе и не только.