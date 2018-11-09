FAQ: Так зачем Герасим утопил Муму?

"Муму", пожалуй, самое загадочное произведение русской литературы. Рассказ кажется чрезвычайно простым, но благодаря своему сложному философскому подтексту он до сих пор вызывает споры.

9 ноября исполняется 200 лет со дня рождения писателя-реалиста Ивана Тургенева. Русский классик — всегда тонкий знаток человеческой души. Тургенев подтвердил это в повести "Ася", романах "Отцы и дети" и "Дворянское гнездо". Но лишь одна вещь Тургенева — точный выстрел в любое сердце: это небольшой рассказ "Муму". Каждый, плача над этим произведением в школе, непременно спрашивал себя: "Зачем Герасим это сделал?"

Школьные учителя объясняли это просто: дескать, Герасим — раб, и психология его рабская, и сам рассказ весьма символически появился накануне отмены крепостного права, когда угнетённый народ уже был сыт своими барами по самое горло. Но причина утопления Герасимом Муму может лежать глубже.

Ищите женщину

Например, свой вариант предложил режиссёр Юрий Грымов. Его фильм "Муму" 1998 года иллюстрирует версию в виде закрученного любовного сюжета. Поведению старой уродливой барыни в исполнении Людмилы Максаковой есть объяснение: она влюблена в своего дворника-сторожа.

Вариант "любовного четырёхугольника" вполне возможен. Герасим — привлекательный персонаж: "...мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырём и глухонемой от рожденья… Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе". Да ещё интеллектуально развитый: "как все глухонемые, был очень догадлив".

Герасим — простой крестьянин, но любитель прекрасного. Он влюбляется в Татьяну, "женщину лет двадцати осьми, маленькую, худую, белокурую". Хоть "красота с неё очень скоро соскочила", но "когда-то она слыла красавицей".

Герасим в свою очередь не может любить барыню. Она, понимая это, не желает мириться с таким положением вещей. А что же Герасим? Известно, что "он был нрава строгого и серьёзного, любил во всём порядок". Держит слово: "Уж коли он обещает, это наверное". К тому же религиозен: вернувшись к себе в деревню после убийства Муму, первое, что делает Герасим, — молится перед образами. Наверняка в его представлении всякая власть от Бога — а значит, он не может ослушаться барыни.

Отметим, что Муму, которую Герасим спасает в реке щенком, не дворняжка. Она выросла и "превратилась в очень ладную собачку испанской породы" — спаниеля. Вдобавок Муму прекрасно воспитана — деликатно ест, никогда не лает попусту, в общем, идеал домашнего питомца.

Свобода через смерть

Другая версия есть у поэта, журналиста и публициста Дмитрия Быкова: только утопив свою "внутреннюю Муму", то есть отказавшись от самого дорогого, человек становится по-настоящему свободным.

По словам Быкова, Муму в понимании Тургенева — это душа, бессловесная, но всё интуитивно чувствующая. Душа бессмертна, другое дело, не у каждого она есть. Свою Герасим получает и воспитывает после сильного эмоционального потрясения — потери любимой.

Концепция о том, что деятельность человека обусловлена переплетением сил "инстинкта жизни" (Эрос) и "инстинкта смерти" (Танатос), не нова. Она, как ни странно, роднит Герасима со Стенькой Разиным, который под воздействием толпы утопил княжну.

И тут, по мнению Дмитрия Быкова, возникает неожиданная интенция: для того чтобы стать настоящим мужчиной, надо убить то, что делает тебя чуть более личностью и чуть менее — элементом толпы.

Собаки лучше людей

— Есть мир живых, а есть мир мёртвых. В живом мире Герасиму отведена самая плохая роль — он в него не вписывается. Он сам живой — страдает, чувствует. А ему же никто не сочувствует, кроме собачонки, которая даёт ему тепло человеческого общения, — комментирует психиатр-криминалист Михаил Виноградов. — Очень важный момент в "Муму" — сопоставление человеческого мира с миром животных. Наш человеческий мир очень жесток. Животный значительно лучше и добрее. Самый страшный хищник — человек. Барыня фактически убивает собаку, даёт приказ её ликвидировать. Что может противопоставить ей Герасим? Ничего. Слово барыни для него закон.

По словам Михаила Виноградова, разбирать "Муму" с точки зрения современного восприятия проблематично, так как наше мышление значительно отличается от существовавшего ещё сто лет назад.

Одни исследователи творчества Ивана Тургенева убеждены, что в "Муму" опоэтизирована немая покорность русского народа. Другие утверждают, что этот рассказ — манифест против крепостничества. Так или иначе "Муму" потому и терзает сердца читателей более полторы сотни лет, что однозначного ответа на главный вопрос "зачем" не существует.