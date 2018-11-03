FAQ: Как составить правильное впечатление о мужчине на первом свидании

3 ноября отмечается всемирный день мужчин. На сотню представителей сильного пола приходится 100 разных характеров, нравов и с десяток вариаций темперамента. Лайф выяснил у психологов, как составить правильное впечатление о мужчине при первой же встрече.

Чего он хвалится

Психолог Наталья Приймаченко отметила, что при выборе мужчины девушки часто ориентируются на какие-то стандарты, принятые в обществе. Это чаще всего внешность, статус и другие атрибуты успеха. При этом они упускают из виду, что это может быть лишь внешняя оболочка, за которой ничего нет.

— Так, если мужчина постоянно хвалится своими прошлыми достижениями, возможно, сейчас ему гордиться просто нечем. Уже в первые минуты общения можно заметить несоответствие между его словами и тем, что он реально из себя представляет, — отметила специалист.

По словам Приймаченко, особое внимание стоит уделить жестам, мимике и тону. Так, если вы видите и слышите, что с вами говорят высокомерно или тем более заискивают — бегите. Искренности тут искать явно не приходится.

Ревнивец

Кандидат психологических наук Александр Клочков рассказал, как вычислить ревнивца.

— Если мужчина приглашает на свидание, приходит сам вовремя и то же самое требует от девушки, хочет, чтобы всё лежало всегда на своих местах, это называется перфекционизм, и это первый признак ревнивца, — предупредил специалист.

Второй признак: когда вы чувствуете даже на начальном этапе отношений излишний контроль со стороны мужчины, он спрашивает "где и с кем ты", навязчиво интересуется, что делаешь и с кем.

Конечно, ни один из показателей нельзя воспринимать как руководство к действию. Но игнорировать эти признаки не стоит тоже.

— Нужно и самой быть естественной, не показывать из себя ту, кем не являетесь, чтобы человек не притворялся тоже. Ну и включайте интуицию. Иногда это необходимо, — отметила психолог Алла Кристалл.

Прекратите идеализировать

— Первое, что мешает женщине составить правильное впечатление о мужчине, — это её ожидания, идеализация, опора на прошлый опыт и страх не встретить никого лучше. Также, бывает, женщина больше беспокоится о том, чтобы понравиться мужчине, а не наблюдает за тем, нравится ли он ей, и поэтому упускает много важных звоночков, — отметила психолог Марина Кудряшова.

Кроме того, многие эти "тревожные звоночки" толкуют на свой лад, пытаясь найти оправдание. Так вот: прекратите это делать. И счёт он предложил оплатить вам не потому, что считает вас сильной и независимой, — нет. Причины совершенно другие. Идеализировать прекратите — и сразу поймёте, какие.

— Нет критериев, как именно должен выглядеть и что говорить человек на первом свидании, но если он не позаботился о своей опрятности, запахе, трезвости, пунктуальности — то значит, это для него норма, — отмечает специалист.

Важно во время первого свидания обратить внимание на присутствие в его речи критики, замечаний, обесценивания.

И немного внешности

Психолог Александр Аграшенков отмечает, что некоторые подсказки могут дать и внешние признаки. При этом специалист подчёркивает, что реальный домашний тиран-монстр или психопат поведенчески (с большой долей вероятности) не выдаст себя на первом же свидании. А вот некоторые врождённые черты его лица могут подать сигнальчик.

— Так, человек с асимметричными глазами (внутренние уголки глаз находятся на разных уровнях) живёт и действует по текущему моменту, он будет "постоянно непостоянен". Обладатель узкого лица зачастую очень осторожно относится к установлению отношений, ему нужна длительная подготовка и подробная информация для смелости и уверенности в себе. От широколицего ждите самоуверенности и готовности помочь, — рассказал эксперт.

Внимание также стоит обратить на лоб. Мужчина, у которого темя значительно выше лобной части, не переносит пустой траты времени.

Если у вашего нового знакомого уголки рта опущены, не ждите от него оптимизма и жизнерадостности, а вот от носителя приподнятых уголков логично ожидать оптимистичного восприятия жизни, хотя при встрече с неприятностями он может быть склонен к серьёзному разочарованию.

Человек с низко расположенными ушами (ниже уровня глаз) чувствует себя плохо, когда не получает самого лучшего, совершенного и идеального (в его понимании).

Мужчина с очень полной нижней губой спонтанен, щедр, немедленно помогает другим, не ожидая вознаграждения. А вот его антипод (с очень тонкой нижней губой) — наоборот: не доверяет и долго раздумывает, если надо пожертвовать ради кого-то.

— Носитель широко посаженных глаз не огорчается, если что-то не получается здесь и сейчас. Он больше смотрит в будущее, поэтому не слишком напряжён относительно своих обещаний и обязательств (имейте это в виду). Его противоположность (с узко посаженными глазами) пожелает всем на свете (и даже вами) управлять, может начать злиться, если вы немедленно не будете делать то, что надо, и так, как надо (в его понимании). Ненавидит медлительность, — рассказал психолог.

Для мужчины с высоко расположенными бровями важно самому сделать выбор, принять решение. Он может взбеситься, если почувствует, что не услышан и не любим. А прежде чем что-то решить, он обязательно задаст все вопросы, которые его волнуют и беспокоят. Обладатель низко расположенных бровей будет оптимистичен, пока и если обстановка не накалится. Нередко может позволить себе быть бесцеремонным и фамильярным, но всегда рад помочь.