Как правильно выбрать яйца в супермаркете

Эксперты "Росконтроля" провели проверку качества куриных яиц на прилавках отечественных супермаркетов. Сразу оговоримся — для здоровья они все безопасны. А вот лучшими по свежести из пяти образцов стали "Вараскино" и "Окское". Хотя и в них нашли небольшие недочёты. "Наша семья"/"Птичий край" стала победителем по размеру желтка и одним из лидеров по соотношению насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Но в супермаркетах продаются десятки марок куриных яиц. Как выбрать лучшие?

Всего в мире существует 10 видов птиц, от которых можно получить яйца. В супермаркетах же мы в основном покупаем куриные и перепелиные. Как выбрать хороший продукт?

— Основное, на что необходимо обратить внимание в перепелиных, — это соответствие размера и веса. В среднем, в зависимости от породы, каждое весит от 9 до 18 граммов. Почему важно прикидывать, когда перепелиные яйца портятся, теряют в весе. И это один из главных показателей, — рассказал Лайфу повар Алексей Баранов.

Куриные

Куриные яйца — отдельная и куда более сложная история. Во-первых, в супермаркете их цена может начинаться от 50 и заканчиваться 100+ рублями. Кроме того, большинству из нас мало о чём говорят загадочные "С1", "В3" и так далее. Между тем это не филькина грамота, а обозначение веса и качества продукта.

Так, маркером "Д" обозначают диетические яйца. "Годное" оно всего в течение семи дней. Отличить их можно по красному цвету маркировки (в большинстве случаев она синяя).

"С" — самый распространённый вариант в московских супермаркетах. Оно же — столовое яйцо. Внимательно изучите: с даты выпуска должно пройти не более 25 дней.

Буквой "В" обозначают яйца высшей категории, "О" — отборные. Вес этих двух категорий варьируется от 65 до 75 грамм.

Кроме того, существуют различия по весу и категориям. Так, они обозначаются маркировками 1, 2, 3. То есть самые тяжёлые — 1, а лёгкие — 3.

Как проверить яйца в магазине

Самое главное заблуждение: если скорлупа яйца хоть немного грязная — это качественный продукт.

— Присохший помёт (что часто встречается на яйцах категории "С") — это признак недостаточной обработки и нечистоплотности предприятия, а не экологически чистого продукта, — отметил фермер Илья Спрыгин.

Специалисты напоминают: независимо от чистоты скорлупы в момент покупки яйца надо мыть перед употреблением. Даже если вы планируете их жарить или варить.

Одним из показателей может быть сама поверхность яйца: она должна быть матовой (если "глянец" — яйцо старое). Но 100%-й уверенности он не даёт. Дело в том, что "глянец" смывается при обработке. И вас могут обмануть таким образом.

— Признаком свежести яиц является высота воздушной камеры — полость в тупом конце яйца между внутренней и наружной подскорлупными оболочками, заполненная воздухом. Она должна быть у столовых яиц не более 7 мм. У диетических яиц высота воздушной камеры должна быть не более 4 мм, — отметила главный специалист экспертного центра Союза потребителей "Росконтроль" Ирина Аркатова.

Испорченное яйцо можно обнаружить даже при помощи лампочки. Поднесите яйцо как можно ближе. Заметили тёмные пятна? Откладывайте это яйцо подальше или зовите администратора — с высокой вероятностью можно говорить, что оно испорчено.