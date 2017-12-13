Анастасия Решетова, Елена Летучая, Айза и другие на премии журнала Glamour

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Анастасия Решетова, Елена Летучая, Айза и другие на премии журнала Glamour

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Фото: Пресс-служба Conde Nast

В "Электротеатре Станиславский" прошла одна из самых престижных премий в области красоты: журнал Glamour и его звёздный совет раздали статуэтки лучшим косметическим брендам.

В качестве звёздных экспертов выступили Елена Подкаминская, которая остановила выбор на самом понравившемся ей аромате, Айза Анохина, которая поделилась своим средством по уходу за волосами, Анастасия Решетова, отвечающая за категории маникюра и аксессуаров, и Ляйсан Утяшева, которая отобрала продукты для идеального тела. Лучшими брендами в этом году признали 202 продукта.

Церемонию открыла певица Глюкоза, исполнившая свои хиты в зеркальном костюме, а завершилась торжественная часть вечеринкой в Noor Bar.

<p>Наталья Ионова</p><p>Фото: Пресс-служба Conde Nast</p>

<p>Ляйсан Утяшева</p><p>Фото: Пресс-служба Conde Nast</p>

<p>Анастасия Решетова</p><p>Фото: Пресс-служба Conde Nast</p>

<p>Елена Летучая</p><p>Фото: Пресс-служба Conde Nast</p>

<p>Айза Анохина</p><p>Фото: Пресс-служба Conde Nast</p>

<p>Наталья Бардо</p><p>Фото: Пресс-служба Conde Nast</p>

<p>Надежда Сысоева</p><p>Фото: Пресс-служба Conde Nast</p>

<p>Инна Маликова</p><p>Фото: Пресс-служба Conde Nast</p>

<p>Фото: Пресс-служба Conde Nast</p>

<p>Фото: Пресс-служба Conde Nast</p>

<p>Натали Неведрова</p><p>Фото: Пресс-служба Conde Nast</p>

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