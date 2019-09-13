Останки парня, который исчез 22 года назад, были найдены благодаря Google-картам

Около 9:30 вечера 7 ноября 1997 года 40-летний Уильям Молдт вышел из клуба и позвонил своей девушке, чтобы сказать ей, что скоро будет дома. С тех пор о нём никто ничего не слышал.

Прошло почти 22 года, и всё это время он считался без вести пропавшим. Но всё-таки тайна, которая поставила полицейских в тупик, была раскрыта. Благодаря одному наблюдательному гражданину и... Google-картам.

Его останки нашли в затонувшем автомобиле в пруду в Веллингтоне недалеко от Палм-Бич лишь в прошлом месяце. И только после того, как менеджер по жилищному строительству, имя которого не сообщается, разглядел очертания машины на спутниковых снимках Google, сообщает Newsweek.

Автомобиль появился на картах более десяти лет назад, и всё это время его мог увидеть каждый желающий. Однако никаких дополнительных подробностей по этому делу пока не сообщается.

Удивительно, но транспортное средство было ясно видно на спутниковом снимке с 2007 года. Очевидно, до 2019-го его просто никто не замечал The Charley Project

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