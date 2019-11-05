Круче, чем Death Stranding и GTA 6. Red Dead Redemption 2 на ПК устроила фурор
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Red Dead Redemption 2 (RDR 2) — первая игра от Rockstar на ПК за 4 года
Предыдущая — GTA V. Она вышла 14 апреля 2015 года.
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Rockstar решилась на выпуск ПК-версии Red Dead Redemption 2 необычно быстро
Для сравнения: оригинальная RDR за девять лет так и не заглянула на ПК. А между консольными и ПК-версиями GTA V прошло 4 года.
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Игры Rockstar — самые востребованные в мире
Та же GTA V считается самым прибыльным медиапроектом в истории. Игра заработала более $6 млрд.
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Red Dead Redemption 2 — тоже денежный рекордсмен
За первые три дня продаж игра заработала $725 млн. Ещё один лучший дебют в истории медиа.
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В игры Rockstar играют невероятно долго
Особенно на ПК. С 2014-го GTA V ни разу не уходила из топ-25 продаваемых игр в Steam. И сегодня последняя GTA на 1-й строчке.
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Игры Rockstar, в частности Red Dead Redemption 2, самые лучшие
RDR 2 — лучшая игра на PS4 и XOX (по версии агрегатора оценок Metacritic). В рейтинге за всю историю вестерн занимает 8-ю позицию.
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ПК-версия Red Dead Redemption 2 будет красивее консольной
Дальности прорисовки, качество текстур, реалистичность спецэффектов — всё это в обновлённой RDR 2 улучшится.
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Все игры Rockstar на ПК можно модифицировать — это их фишка
Поэтому в RDR 2 на ПК появятся инопланетяне, герои всевозможных фильмов, игр и другие вещи, непредусмотренные разработчиками.
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В RDR 2 появится встроенный видеоредактор
Это значит, что мы увидим ремейки культовых вестернов на движке игры. Так, например, на основе GTA V был переснят "Терминатор-2".
Фото © Rockstar
Релиз Red Dead Redemption 2 — ещё один гвоздь в крышке гроба для Steam
Главный ПК-релиз года обойдёт стороной главный ПК-магазин. RDR 2 выйдет в Rockstar Games Launcher. В Steam игра появится позже.
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