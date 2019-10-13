Бессмертный Huawei и глупый Google. Почему Mate 30 Pro унизит iPhone и Pixel

Mate 30 Pro — однозначно самая интересная новинка осени. Этот смартфон один из самых технологичных в мире, в нём много изумительных черт, но и негативных нюансов, увы, тоже хватает. Лайф рассказывает, что же за монстра сотворила Huawei.

Дизайн и эргономика

Главная особенность экстерьера новинки — большая круглая площадка для камер. Huawei применила этот приём далеко не первой. Но почему-то именно в исполнении китайцев в среде обзорщиков он вызвал бурное обсуждение. Чаще в негативном ключе. Мы этот настрой не разделяем. Наоборот, считаем ход Huawei отличным. Он обеспечил Mate 30 Pro стопроцентной угадываемостью. От аналогичных решений у других брендов чёрное пятно Huawei отличается диаметром. Площадка Mate 30 Pro значительно больше, чем у новинок Nokia, Motorola, Vivo или OnePlus.

Что по материалам? Рама корпуса металлическая, премиальная. Задняя крышка из глянцевого закалённого стекла. Как следствие, смартфон довольно маркий. Но набрасываться на вендора, в отличие от некоторых блогеров, из-за такой мелочи не станем. Под стеклом — градиентная наклейка. В нашем случае цвета "космического фиолетового". Есть ещё "космический серебристый", "изумрудно-зелёный" и любимый русским человеком чёрный. Конкретно наш вариант — красивый. Но не настолько, чтобы повалить на лопатки красный Galaxy Note 10 или светло-голубой P30 Pro .

Из органов управления есть только кнопка питания. Она красная и, кстати, тоже металлическая. Клавиш регулировки громкости нет. Даже сенсорных, как у Vivo NEX 3 . Управлять звуком можно только через графический интерфейс EMUI. Чтобы вызвать ползунок громкости, нужно дважды тапнуть по боковой рамке экрана слева или справа. Левши ликуют.

Почему Huawei пошла на этот шаг, понятно: захотела выделиться. Что не зазорно. К предложенной альтернативе относимся нормально. Привыкли быстро. Да и работает исправно. Однако! Постукивания, в отличие от аппаратных клавиш, не работают при заблокированном экране. Сунуть руку в карман и прибавить громкость в наушниках не получится. Большой катастрофы в этом тоже не видим, поскольку, если не ошибаемся, у всех Bluetooth-наушников (а только их использовать и можно — нет разъёма 3,5 мм) есть свои кнопки. Есть ещё один нюанс. Ползунок громкости активируется только при постукивании по верхней части экрана. Поскольку аппарат длинноват, тянуться к ней не всегда удобно.

Раз уж заговорили о габаритах, вот параметры: 158х73х8,8 мм. Huawei короче и уже Note 10 Plus , но немного выше и на йоту шире Galaxy Note 10. Mate 30 Pro и потяжелее последнего будет: весит без малого 200 г. Тактильно новинка ощущается так же, как и Note 10. Что комплимент, поскольку флагман Samsung мы назвали самым удобным смартфоном года. И от слов своих пока не отказываемся.

Экран и звук

Дисплей у Mate 30 Pro, как и полагается флагманам, не обычный, а Horizon. Что это значит? А то, что края его загнуты сильнее, чем у Galaxy Note 10. Подобное решение мы видели в NEX 3, только там оно называлось Waterfall FullView.

Безрамочность таких экранов впечатляет. Если смотреть на Horizon под прямым углом, боковые рамки исчезают. Выглядит неимоверно красиво. Как следствие, увеличивается и площадь экрана относительно лицевой панели. GSMArena насчитала аж 94%. Было бы больше, да вот бровь большая. Но полезная. О ней позже. Нижняя же рамка не толще, чем у Note 10.

Качество картинки тоже безупречное. Его обеспечивает большая 6,53-дюймовая OLED-матрица с разрешением 1176х2400 точек, соотношением сторон 18:9 и плотностью картинки 409 ppi. Яркость на пределе — 683 нит, что примерно на сотню меньше, чем у Note 10 и iPhone 11. Но это не значит, что Mate 30 Pro выцветает на солнце.

Очень приятно было обнаружить опцию "Цвет и защита зрения". Она, подобно True Tone в iPhone, корректирует температуру цвета согласно окружающему освещению. Также можно включить снижение мерцания. Люди, глаза которых особенно чувствительны к этому свойству AMOLED, будут довольны. Помнится, у некоторых блогеров были претензии к отсутствию аналогичной опции у P30 Pro. Её, кстати, добавили в одном из апдейтов.

Есть у экрана и недостатки. В изгибах заметно искажается изображение. На белом фоне заметно особенно. Очередной раз отметим и то, что стеклянная рамка вместо металлической — это дополнительный риск разбить экран. Gorilla Glass 6, в отличие от пластика или металла, от хорошего удара не спасёт. Обе претензии адресованы к типу экрана в целом, а не конкретно Mate 30 Pro.

Последнее про экран — ложные срабатывания. Удивительно, но их нет. Huawei решила проблему случайных нажатий хитро: смартфон деактивирует сенсоры рамок в ряде сценариев. Лишний раз с Mate 30 Pro можно не осторожничать.

Про звук долго разглагольствовать не будем. Динамик здесь один — мультимедийный. Он очень громкий и басовитый. Отдаёт приятной вибрацией в руку. Один из лучших в своём роде. Но, каким бы хорошим ни был один громкоговоритель, он никогда не заменит два. Обидно. Особенно учитывая, что в Mate 20 Pro было два. Разговорный динамик, кстати, тоже отсутствует. Во время звонков звук передаётся прямо в череп посредством вибрации экрана. Технологии не первый год, её откалибровали, работает исправно. Разъёма под наушники, напомним, не имеется. С Bluetooth-аксессуарами работает хорошо. Тестировали на внутриканальных Power Beats Pro и внешних Sony MDR XB-650BT. Проблем не обнаружили.

Производительность и автономность

Mate 30 Pro работает на флагманском 8-ядерном процессоре Kirin 990 от HiSilicon. Напомним, есть ещё Kirin 990 5G с более высокими частотами, да не про нашу честь. Значит ли это, что флагман с обычным Kirin работает плохо? Разумеется, нет. Всё запускается молниеносно. Оперативной памяти не под завязку, но почти 8 ГБ. Встроенной — 128 ГБ или 256 ГБ.

Аккумулятор — на 4500 мАч. Расходует их смартфон весьма экономно. От одного заряда Mate 30 Pro свободно проживёт до полутора суток. Отличный результат для флагманов. Ещё сильнее впечатляет скорость зарядки. От блока питания на 40 Ватт, который щедрые китайцы прилагают к девайсу, зарядка до отсечки длится всего час. За полчаса — 72%. Это, пожалуй, лучший результат на рынке.

Программное обеспечение, камеры и особенности

Как дела у Mate 30 Pro обстоят с приложениями, мы подробно писали в отдельном материале . Здесь отметим лишь то, что наше предсказание сбылось. Комьюнити Huawei не отступило и продолжило создавать костыли для установки сервисов Google. Сейчас, например, вернуть на Mate 30 Pro американские сервисы можно, как мы опять же предполагали, через прошивку. Теперь интуиция нам подсказывает, что к европейскому релизу новинки месяцем-другим позже что-нибудь на этот счёт предложит и сама Huawei. Как говорят в соцсетях, скриньте.

Подробно о камерах мы решили рассказать в большом отдельном материале. Поскольку нюансов там очень много. Но уже сейчас готовы подчеркнуть, что в Mate 30 Pro действительно одна из лучших мобильных камер, если говорить о качестве. И однозначно лучшая, если говорить о возможностях. Известная рецензированием мобильных камер компания DxOmark поставила Mate 30 Pro рекордный 121 балл.

Верить этому рейтингу или нет — личное дело каждого. Однако чего мы точно не рекомендуем, так это принимать за чистую монету слова видеоблогеров, которые во всеуслышание обвиняют DxOmark в продажности, но при этом и сами зачастую на руку нечисты. Поверьте, мы знаем, о чём говорим.

Что интересно, с особенным упорством DxOmark критикуют именно в русскоязычном сегменте YouTube. Их западные коллеги и журналисты к известному рейтингу более равнодушны. Но вопросы к нему тоже имеют. Однако, задавая их, они хотя бы не плещут желчью и снобизм свой держат при себе.

Например, подозревают DxOmark в ангажированности потому, что экспертная группа консультирует производителей фототехники. Давая определённым камерам высокую оценку, они прежде всего высоко оценивают свою работу. Ещё, к слову, тем же вендорам DxOmark продаёт софт для калибровки камер. Также ряд зарубежных журналистов предполагают, что подробные тесты DxOmark позволяют производителям смартфонов понять, на какие именно особенности делать акцент, чтобы камера получила высший балл.

Даже если предположить, что ангажированы и блогеры, и эксперты DxOmark, мы предпочитаем верить показаниям последних. Хотя бы потому, что эксперты этой организации тестируют камеры в лабораторных условиях и выдают подробнейший анализ с исчерпывающими пояснениями. А какую аналитику даст лысый блогер Коля, который разок пробежался по Верхним Пупкам, снимая на Mate 30 Pro одной рукой и iPhone 11 Pro Max другой, недовольно поцокал языком и заключил, что Huawei — дерьмо? Да такую же, как и его вывод.

Мы же свою оценку смартфону Mate 30 Pro дадим в тексте про его камеры. Ибо камеры — главная жемчужина этой новинки.