На карте мира не оказалось США. Как Huawei захватит мир и убьёт Apple и Google

В португальском Лиссабоне несколько дней не стихали страсти — глобальные интернет-корпорации обсуждали будущее цифрового мира. Пока на нескольких пленарных заседаниях Amazon, Google и Microsoft рассказывали об американском взгляде на цифровое будущее, Huawei, заняв целый павильон, раскрывала собравшимся секреты новой экосистемы и объясняла, почему скоро Android и iOS лишатся лидерства на многих рынках. Возможно, за исключением рынка США. На остальных рынках у американцев шансов мало, а у китайцев — много. Плюс миллиард долларов на поддержку разработчиков приложений для Huawei.

WebSummit — одно из крупнейших межуднародных отраслевых IT-мероприятий, проходящих в мире. Выставка и форум обосновались в павильонах "Экспо-98", которые создавались в Лиссабоне под международную промышленную выставку. С того момента гигантский комплекс редко встречал столько людей, сколько приезжает теперь на WebSummit. Сотни стартапов из десятков стран и глобальные корпорации, выросшие, так же как и экспонирующиеся на выставке стартапы, из "гаражей".

Американская корпорация Google и китайский промышленный гигант Huawei расположились в одном из павильонов напротив друг друга. И демонстративно друг друга не замечали. Huawei, вторая в мире по числу выпускаемых Android-смартфонов после Samsung, и владельцы самой популярной в мире операционной системы для смартфонов явно настроены друг к другу скептически. Huawei внезапно оказалась отлучена от всех сервисов Google. Американская "корпорация добра" не стала дожидаться окриков из Белого дома и практически по собственной инициативе поссорилась с Huawei, а Huawei в ответ заявила о готовности выпустить на рынок собственную операционную систему.

В Лиссабоне Huawei была вплотную занята привлечением союзников на свою сторону. Китайцы обозначили планы по развитию собственного магазина приложений и экосистемы Huawei. Вендор собирается потратить на поддержку производителей приложений не менее одного миллиарда долларов в течение ближайших пяти лет. Причём значительная часть этих средств придётся на Россию.

Чтобы понять, что именно предлагает Huawei и каким образом она рассчитывает потеснить с рынка Android и iOS, необходимо пояснить нюансы конкуренции на этом рынке. Благо есть примеры неудачных попыток вывода на глобальный рынок новых операционных систем. На этом погорели Microsoft и Blackberry, а ведь когда-то именно Microsoft был лидером по производству операционных систем, а Blackberry снисходительно поглядывали на попытки Apple выйти на рынок смартфонов.

Итак, представьте себе, что Android — это цифровая "Пятёрочка", а iOS — допустим, "Азбука вкуса". На полках тех и других супермаркетов сотни тысяч товаров, в которых мы с вами нуждаемся каждый день. Нам необходим навигатор, медиаплеер, мобильный кошелёк, доступ к социальным сетям — в общем, все мобильные сервисы, к которым мы привыкли и которые используем ежедневно. На полках Android-"Пятёрочки" и iOS-"Азбуки вкуса" — огромный выбор, а в самих супермаркетах толпятся клиенты. Приложения из Google Play устанавливают почти 50% всех пользователей смартфонов в мире, из App Store — почти 18% пользователей, ещё около 30−35% приложений устанавливаются из других магазинов приложений.

Для того чтобы привлечь в новый магазин приложений клиентов, нужно выполнить несколько условий. Во-первых, в магазине должен быть выбор приложений, сопоставимый с выбором у конкурентов (если вы каждый день пьёте молоко, а в "Пятёрочке" его нет, вы же не станете ходить в этот магазин?), а во-вторых, у тебя должны быть эти самые клиенты.

И именно со вторым пунктом у Huawei всё очень хорошо. В настоящее время смартфонами компании пользуется почти полмиллиарда человек. Да, пока что большинство из них находится в Китае. Но с 2018 года Huawei и её AppGallery начали активную экспансию в Европу и другие регионы мира, и число активных пользователей нового магазина приложений растёт как на дрожжах.

В чём была ошибка Microsoft и Blackberry? Оба производителя смартфонов, презентовав новые операционные системы Microsoft Mobile и Blackberry 10 соответственно, не предложили пользователям главного — самих смартфонов. Microsoft "измывалась" над трупом Nokia, выпуская противоречивые смартфоны в гомеопатических дозах.

Blackberry катастрофически задержался с релизом новой операционной системы плюс просто оставил без поддержки и какого-то плана миграции всех пользователей старых смартфонов на операционках прошлых поколений. Надо ли говорить, что смартфонов на Blackberry 10 выпускалось минимальное количество, а в магазине приложений Blackberry World в течение нескольких месяцев после релиза правили бал портированные с Android приложения, позволяющие использовать вспышку смартфона в качестве фонарика. Тогда же Blackberry World и получила своё обидное прозвище — "магазин фонариков". С этим же прозвищем магазин канадского производителя отправился в могилу, захватив с собой и революционные для своего времени Blackberry Z10 и Z30, а также последовавшие за ними модели смартфонов на новой, но провальной из-за ошибок менеджмента операционной системе.

В отличие от североамериканских лузеров, китайцы из Huawei сначала насытили рынок своими смартфонами (а это не только Huawei, но и Honor), а теперь предлагают пользователям, не меняя смартфон, изменить всё, что её окружает, то есть её экосистему. Вместо предустановленных Google-приложений пользователям предлагают аналоги от китайских программистов.

Таким образом Huawei рассчитывает "рубить хвост по кускам". Не бросать пользователей в новую операционную систему без подготовки и смотреть — выплывут они или нет, а сначала подготовить для них комфортное окружение, а затем уже плавно переманить на "тёмную сторону". Согласитесь, эта тактика больше похожа на выигрышную.

Представители Huawei на форуме вытаскивали перед собравшимися козырь за козырем. Начиная с рассказов о том, что они готовы отдавать разработчикам на 10−15% больше прибыли с каждого клиента. То есть, если в магазине приложений Google Play владельцу приложения доходит 75% выручки со всех продаж, то в AppGallery готовы ограничить свою маржу 15% прибыли, а 85% отдают разработчикам.

Плюс пролонгированная поддержка всех, кто публикует свои приложения в магазине, огромное количество промоматериалов и глобальная, на этом Huawei делала особый акцент, поддержка работоспособности и разработки на всех континентах, включая Северную Америку. Правда, на этом континенте Huawei отказывается замечать США и Канаду. Глобальное международное развитие в понимании Huawei — это охват всего мира, за исключением США и Канады.

Дерзко? С одной стороны, да. С другой — только в России штат сотрудников Huawei в ближайшие несколько лет увеличится вчетверо. И только в первый год развития на продвижение AppGallery в России планируется инвестировать не менее 10 млн долларов.

Именно в России, к слову, открывается и отдельный центр разработки Huawei по математике и программированию, единственный такого рода центр в мире за пределами Китая. Кое-где разрабатывают дизайн приложений, где-то в индийском Бангалоре пишут код, но архитектуру всей экосистемы китайцы рассчитывают развивать с помощью русских математиков и программистов.

Так вот, подводя итог. Наряду с Android-"Пятёрочкой" и iOS-"Азбукой вкуса" на рынке появился огромный китайский супермаркет, причём для разработчиков он выглядит словно Лас-Вегас против салона игровых автоматов из российской провинции.

Удастся ли Huawei доказать обоснованность своих претензий на треть мирового рынка приложений и вместе с ним смартфонов, ставших, без лишней скромности, дополнительным органом чувств человека, мы узнаем совсем скоро. В Лиссабоне павильоны, стенды и реклама Huawei били в глаза со всех сторон. Была ли это пыль в глаза конкурентов или конкретные планы по захвату рынка, узнаем тоже совсем скоро. В 2020 году китайцы обещают закончить разработку и внедрение всех элементов своей экосистемы и начать агрессивный захват рынка смартфонов и рынка операционных систем, который вполне может лишиться дуополии и получить третьего глобального игрока.

В конце концов всего год назад мы ничего не знали про китайский TikTok, а сегодня эта социальная сеть теснит американские Facebook и Snapchat и вызывает изжогу у Цукерберга.