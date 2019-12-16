Сердце папы еле выдержало, когда он увидел лицо своего ребёнка в стиралке

Но не спешите пугаться, ведь всё обошлось лишь смехом и предупреждением для остальных родителей.

Пользователь Imgur под ником ARussianAndHisBike рассказал историю, из-за которой у него едва не случился инфаркт. Дело в том, что его жена закинула стирку вместе с младенцем... По крайней мере, именно так он подумал, когда увидел в стиральной машинке лицо своей маленькой дочери. Впрочем, обошлось без криминала.

Пожалуйста, если вы когда-нибудь будете стирать футболку с изображением своей дочки или сына, то просто лучше оставьте какую-нибудь записку с предупреждением, что это НЕ РЕБЁНОК ARussianAndHisBike

Фотография стиральной машинки быстро стала вирусной, набрав более 100 тыс. просмотров и тысячи лайков. А пользователи засыпали комментарии шутками и посоветовали в следующий раз просто вывернуть футболку наизнанку.

Ну а как ещё я его могу помыть, Карен? EverydayIdleness

Тоже не понимаю, что тут такого. Я обычно ставлю на деликатную стирку Vegonbrei

Господи, у меня чуть не случился сердечный приступ DeadlyChula

Хаски погрызла весь диван, пока хозяин спал, но эти глаза заставили всё простить