Линдси Лохан выругалась матом на русском языке из-за сбоя в работе Instagram

Ранее популярная американская актриса заявляла о том, что она начала изучать русский язык.

Американская актриса Линдси Лохан решила прокомментировать недавний сбой в работе в социальных сетях "Фейсбук" и "Инстаграм". Соответствующий комментарий она оставила в социальной сети "Твиттер" под публикацией портала RT.

Актриса оставила неприличный комментарий, который касался работы социальных сетей. Ей не понравилось, что она утратила доступ к сервисам, поэтому назвала это, мягко говоря, "плохой новостью".

После этого она отметила аккаунт "Инстаграм" и попросила его разработчиков связаться с ней. Вместе с этим Лохан спросила у папы римского, возможно ли остановить поток агрессивного поведения в соцсетях.