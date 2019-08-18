Девочка высмеяла разом всех звёзд, повторив их самые странные наряды: 10 фото

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Фото © Instagram/seasunstefunny

Талантливая мама Аля Чаглар родом из СССР. Сейчас она живёт в Анталье вместе со своей жизнерадостной дочкой Стефани. Используя материалы, которые всегда можно найти под рукой, они воссоздают образы мировых знаменитостей. И это ещё одно доказательство, что с креативным подходом даже бумага или фольга могут стать отличной альтернативой дорогой дизайнерской ткани.

Результаты своего творчества они публикуют на странице в Instagram, где у обворожительной парочки уже почти 300 тысяч подписчиков.

Леди Гага

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/seasunstefunny/" target="_blank">seasunstefunny</a></p>

Зендая

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/seasunstefunny/" target="_blank">seasunstefunny</a></p>

Бейонсе

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/seasunstefunny/" target="_blank">seasunstefunny</a></p>

Кара Делевинь

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/seasunstefunny/" target="_blank">seasunstefunny</a></p>

Тайра Бэнкс

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/seasunstefunny/" target="_blank">seasunstefunny</a></p>

Дженнифер Лопес

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/seasunstefunny/" target="_blank">seasunstefunny</a></p>

Кортни Кардашьян

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/seasunstefunny/" target="_blank">seasunstefunny</a></p>

Тэйлор Свифт

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/seasunstefunny/" target="_blank">seasunstefunny</a></p>

Энн Хэтэуэй

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/seasunstefunny/" target="_blank">seasunstefunny</a></p>

Николь Кидман

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/seasunstefunny/" target="_blank">seasunstefunny</a></p>

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