Девочка высмеяла разом всех звёзд, повторив их самые странные наряды: 10 фото

Талантливая мама Аля Чаглар родом из СССР. Сейчас она живёт в Анталье вместе со своей жизнерадостной дочкой Стефани. Используя материалы, которые всегда можно найти под рукой, они воссоздают образы мировых знаменитостей. И это ещё одно доказательство, что с креативным подходом даже бумага или фольга могут стать отличной альтернативой дорогой дизайнерской ткани.
Результаты своего творчества они публикуют на странице в Instagram, где у обворожительной парочки уже почти 300 тысяч подписчиков.
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