Блогера, который путешествовал по миру, разоблачили по одной детали на его фото

Джейкоб Уол известен в США распространением фейковых новостей, странными теориями заговора собственного сочинения и нападениями на демократических политиков. Но сейчас наступила новая волна его популярности и опять — в негативном ключе.

В своём Instagram-аккаунте Уол то и дело публикует фотографии будто бы из поездок. Однако пользователи "Твиттера" разоблачили маминого путешественника, и всё благодаря одной занимательной особенности. Джейкоба выдал... забор.

Пользовательница "Твиттера" NikkiMcR опубликовала твит, в котором уличила Уола в том, что он просто меняет геотеги в своих публикациях вместо того, чтобы путешествовать по-настоящему.

Забить последний гвоздь в гроб Джейкоба Уола? Он притворяется, что путешествует по миру, но забывает позировать перед разными заборами NikkiMcR

В подтверждение теории другой пользователь соцсети нашёл ещё одну фотографию со злополучным забором. И если предыдущие публикации были сделаны якобы в Тель-Авиве и Минске, то на этот раз забор чудесным образом оказался в Вашингтоне, США, сообщает The Daily Dot.

Ну а дальше ребята из "Твиттера" расчехлили свои фотошопы и отправили Уола в путешествие по всему миру. В комментариях пошутили, что парню нужно брать фотошоперов в штат, ведь так всё равно выйдет дешевле, чем действительно путешествовать.

Конечно, одними фотожабами дело не ограничилось. В ход пошли ирония и сарказм, оправиться от которых Уолу вряд ли удастся.

Может быть, он путешествует по миру вместе с его любимым забором? Что, если этот забор скучает по нему? Что, если его сердце НАСТОЛЬКО большое, что он не может оставить забор дома? Вы, люди, ненавидите заборы. Печально. JoJoFromJerz

Джейкоб Уолл, Чарли Кирк и Билл Митчелл ведут вечную борьбу за титул самого глупого человека в Интернете. Впрочем, Уолл сильный соперник. pcrritesgood

Изменника поймали с поличным благодаря фото, попавшему к пользователям Twitter