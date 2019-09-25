Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram: 10 улик от фотографа

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Фото © Instagram/cnhphotography

22-летний фотограф из Флориды, США, завоевал многотысячную аудиторию своими красочными снимками, будто из других миров. Кроме того, его подписчикам посчастливилось узнать, как эти шедевры создаются. Ниже — 10 самых ярких примеров творчества молодого человека.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/cnhphotography/" target="_blank">cnhphotography</a></p>

Фотограф Крис Эрнандес живёт в городе Тампа штата Флорида. Ему всего 22 года, но за его творчеством в "Инстаграме" следят более ста тысяч человек

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/cnhphotography/" target="_blank">cnhphotography</a></p>

Популярным он стал благодаря тому, что делится со своими подписчиками процессом создания снимков

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/cnhphotography/" target="_blank">cnhphotography</a></p>

Фотографировать Крис начал ещё в средней школе на свой телефон. И с 2014 года, когда у него появился первый фотоаппарат, его мастерство только растёт

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/cnhphotography/" target="_blank">cnhphotography</a></p>

В своём аккаунте он пытается доказать своим подписчикам, что идеальные картинки для "Инстаграма" создаются в обычных условиях

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/cnhphotography/" target="_blank">cnhphotography</a></p>

В "Инстаграме" все фотографии очень обработанные. Думаю, людям приятно видеть "закулисье" и понимать, что это всё довольно просто

Крис Эрнандес

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/cnhphotography/" target="_blank">cnhphotography</a></p>

Из необработанных и, казалось бы, невзрачных кадров с помощью магии Lightroom и Photoshop Крис создаёт настоящие произведения искусства

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/cnhphotography/" target="_blank">cnhphotography</a></p>

И этому он научился сам. С помощью видео-уроков на YouTube

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/cnhphotography/" target="_blank">cnhphotography</a></p>

Большинство из того, что я сейчас умею, я наработал методом проб и ошибок. В основном я учился, совершая ошибки, а затем их исправляя

Крис Эрнандес

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/cnhphotography/" target="_blank">cnhphotography</a></p>

Своим творчеством Крис надеется вдохновить других молодых людей начать выражать себя через искусство, независимо от бюджета и опыта

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/cnhphotography/" target="_blank">cnhphotography</a></p>

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