Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram: 10 улик от фотографа

Фотограф Крис Эрнандес живёт в городе Тампа штата Флорида. Ему всего 22 года, но за его творчеством в "Инстаграме" следят более ста тысяч человек
Популярным он стал благодаря тому, что делится со своими подписчиками процессом создания снимков
Фотографировать Крис начал ещё в средней школе на свой телефон. И с 2014 года, когда у него появился первый фотоаппарат, его мастерство только растёт
В своём аккаунте он пытается доказать своим подписчикам, что идеальные картинки для "Инстаграма" создаются в обычных условиях
В "Инстаграме" все фотографии очень обработанные. Думаю, людям приятно видеть "закулисье" и понимать, что это всё довольно просто
Крис Эрнандес
Из необработанных и, казалось бы, невзрачных кадров с помощью магии Lightroom и Photoshop Крис создаёт настоящие произведения искусства
И этому он научился сам. С помощью видео-уроков на YouTube
Большинство из того, что я сейчас умею, я наработал методом проб и ошибок. В основном я учился, совершая ошибки, а затем их исправляя
Крис Эрнандес
Своим творчеством Крис надеется вдохновить других молодых людей начать выражать себя через искусство, независимо от бюджета и опыта
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