Хакеры взломали аккаунт самой сексуальной ведущей, обманув её фанатов фото 18+

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Фото © Instagram/IamYanetGarcia

Самая сексуальная ведущая прогноза погоды в мире Янет Гарсиа стала жертвой хакеров. Инстаграм-аккаунт девушки из Мексики взломали, после чего на странице появился пост, в котором говорилось, что каждый желающий может посмотреть видео для взрослых с её участием. Правда, для этого нужно скачать специальное приложение.

Стоит ли говорить, что никаких "видео для взрослых" с Янет в принципе не существует. Даже использованная в публикации фотография была отретуширована. На оригинальном снимке девушку можно назвать лишь слегка обнажённой.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/lebowski858/status/1173547259012820993" target="_blank">lebowski858</a></p>

Кибер-преступники убеждали подписчиков Янет перейти на страницу, где якобы можно найти эротические видео девушки. Но по факту ссылка направляла на сайт мошенников, запрашивающий персональные данные пользователей.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B1UTJH8HI9s/" target="_blank">IamYanetGarcia</a></p>

Когда Янет обнаружила, что её аккаунт взломали, она сразу предупредила об этом своих подписчиков в "Твиттере". Кроме того, девушка связалась со службой поддержки "Инстаграма", чтобы восстановить доступ к своей странице. Ну и только потом ведущая поделилась снимками, которые доказывают, что фотография в объявлении — фотошоп.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/ByX1L3on761/" target="_blank">IamYanetGarcia</a></p>

Янет приобрела известность после того, как канал Ozzy Man Reviews выпустил видео о ней. В нём автор рассказывает, как он любит мексиканские телевизионные прогнозы погоды. Ролик просмотрели более 20 миллионов раз, после чего социальные сети девушки начали разрываться от новых подписчиков и фанатов.

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