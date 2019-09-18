Хакеры взломали аккаунт самой сексуальной ведущей, обманув её фанатов фото 18+

Самая сексуальная ведущая прогноза погоды в мире Янет Гарсиа стала жертвой хакеров. Инстаграм-аккаунт девушки из Мексики взломали, после чего на странице появился пост, в котором говорилось, что каждый желающий может посмотреть видео для взрослых с её участием. Правда, для этого нужно скачать специальное приложение.

Стоит ли говорить, что никаких "видео для взрослых" с Янет в принципе не существует. Даже использованная в публикации фотография была отретуширована. На оригинальном снимке девушку можно назвать лишь слегка обнажённой.

Кибер-преступники убеждали подписчиков Янет перейти на страницу, где якобы можно найти эротические видео девушки. Но по факту ссылка направляла на сайт мошенников, запрашивающий персональные данные пользователей.

Когда Янет обнаружила, что её аккаунт взломали, она сразу предупредила об этом своих подписчиков в "Твиттере". Кроме того, девушка связалась со службой поддержки "Инстаграма", чтобы восстановить доступ к своей странице. Ну и только потом ведущая поделилась снимками, которые доказывают, что фотография в объявлении — фотошоп.

Янет приобрела известность после того, как канал Ozzy Man Reviews выпустил видео о ней. В нём автор рассказывает, как он любит мексиканские телевизионные прогнозы погоды. Ролик просмотрели более 20 миллионов раз, после чего социальные сети девушки начали разрываться от новых подписчиков и фанатов.

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