Модель разоблачила, как на самом деле получаются эффектные фото для журналов

Кимберли Дуглас успела поработать в кадре и за ним, поэтому ей, как никому другому, известны все секреты глянцевых изданий. Этому она и посвятила свой профиль в "Инстаграме", где показывает всю подноготную работы.

Сейчас Кимберли преобразовала любимую профессию в нечто большее, став настоящим фотохудожником

Девушка создаёт удивительные кадры и при этом обходится без чьей-либо помощи, работая одновременно и моделью, и фотографом

По словам Кимберли, всё началось с портфолио, которое она самостоятельно отсняла, чтобы попасть в модельный бизнес

Но судьба распорядилась иначе. Сейчас блогерша активно ведёт социальные сети, где рассказывает подписчикам, как делаются фото для журналов

На уроке стилизования съёмок в колледже я работала с девушкой и показывала ей, как надо позировать. Думала: "Хотела бы я быть перед камерой, а не за ней — Кимберли Дуглас для Bored Panda

Кимберли фотографирует уже третий год, поэтому у неё нет проблем с планированием и проведением съёмок, однако так было не всегда

Начать было довольно сложно. Особенно если учесть, что на старте я снимала всё на свой телефон. Я даже не видела — в центре кадра ли я или уже нет Кимберли Дуглас

Больше всего я люблю своё хобби за то, что оно заставляет меня чувствовать себя лучше, за то, что я практикуюсь как модель, понимаю, как создать кадр, используя минимум ресурсов, и за то, что каждую неделю я переворачиваю свою комнату с ног на голову — Кимберли Дуглас

Кимберли стала настоящим профессионалом и даёт советы тем, кому до глянцевых обложек ещё далеко

Просто берёте и делаете. Всегда есть способ добиться цели, даже если это кажется невозможным. Кучу раз было, что, закончив съёмку, я удивлялась тому, что получилось, ведь изначально я даже не знала, как я это буду делать Кимберли Дуглас

За творчеством модели следит больше 80 тысяч человек, а её последнюю фотосессию оценило больше 30 тысяч человек

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