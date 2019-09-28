Модель разоблачила, как на самом деле получаются эффектные фото для журналов

Сейчас Кимберли преобразовала любимую профессию в нечто большее, став настоящим фотохудожником
Девушка создаёт удивительные кадры и при этом обходится без чьей-либо помощи, работая одновременно и моделью, и фотографом
По словам Кимберли, всё началось с портфолио, которое она самостоятельно отсняла, чтобы попасть в модельный бизнес
Но судьба распорядилась иначе. Сейчас блогерша активно ведёт социальные сети, где рассказывает подписчикам, как делаются фото для журналов
На уроке стилизования съёмок в колледже я работала с девушкой и показывала ей, как надо позировать. Думала: "Хотела бы я быть перед камерой, а не за ней
— Кимберли Дуглас для Bored Panda
Кимберли фотографирует уже третий год, поэтому у неё нет проблем с планированием и проведением съёмок, однако так было не всегда
Начать было довольно сложно. Особенно если учесть, что на старте я снимала всё на свой телефон. Я даже не видела — в центре кадра ли я или уже нет
Кимберли Дуглас
Больше всего я люблю своё хобби за то, что оно заставляет меня чувствовать себя лучше, за то, что я практикуюсь как модель, понимаю, как создать кадр, используя минимум ресурсов, и за то, что каждую неделю я переворачиваю свою комнату с ног на голову
— Кимберли Дуглас
Кимберли стала настоящим профессионалом и даёт советы тем, кому до глянцевых обложек ещё далеко
Просто берёте и делаете. Всегда есть способ добиться цели, даже если это кажется невозможным. Кучу раз было, что, закончив съёмку, я удивлялась тому, что получилось, ведь изначально я даже не знала, как я это буду делать
Кимберли Дуглас
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