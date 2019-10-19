10 случаев, когда реальность оказалась далека от отфотошопленного "Инстаграма"

Социальные сети задают свои правила игры, когда дело доходит до стандартов красоты. Стараясь им соответствовать, звёзды, да и обычные люди так улучшают себя с помощью фотошопа, что разницу с "оригиналом" не заметить уже просто невозможно. В специальной теме на Reddit пользователи делятся такими сравнениями, и в подборке ниже — десять самых впечатляющих из них.

"Люди правда думают, что они могут убрать себе 20 лишних кг с помощью фотошопа и выйти на улицу, будто бы никто этого не заметит?"

"Девушка, у которой я делала тату, отредактировала моё фото, прежде чем опубликовать его. Извините, моя настоящая талия не в цене"

"Сравнение в один и тот же день"

"Когда ты платишь папарацци / Когда ты им не платишь"

"Силач"

"Вся суть "Инстаграма" в одной картинке"

"Не до и после фильтра, а до и после реальной жизни..."

"Я в "Инстаграме" и... тоже я, когда иду в ближайший магазин за продуктами"

"Что происходит за три года блогерства. Её кожа, словно как у хрустящей курочки"

"Контуринг носа"

Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram: 10 улик от фотографа