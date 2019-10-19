10 случаев, когда реальность оказалась далека от отфотошопленного "Инстаграма"

"Люди правда думают, что они могут убрать себе 20 лишних кг с помощью фотошопа и выйти на улицу, будто бы никто этого не заметит?"
"Девушка, у которой я делала тату, отредактировала моё фото, прежде чем опубликовать его. Извините, моя настоящая талия не в цене"
"Сравнение в один и тот же день"
"Когда ты платишь папарацци / Когда ты им не платишь"
"Силач"
"Вся суть "Инстаграма" в одной картинке"
"Не до и после фильтра, а до и после реальной жизни..."
"Я в "Инстаграме" и... тоже я, когда иду в ближайший магазин за продуктами"
"Что происходит за три года блогерства. Её кожа, словно как у хрустящей курочки"
"Контуринг носа"
Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram: 10 улик от фотографа