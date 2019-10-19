10 случаев, когда реальность оказалась далека от отфотошопленного "Инстаграма"

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Фото © Reddit/EvalynHTX

Социальные сети задают свои правила игры, когда дело доходит до стандартов красоты. Стараясь им соответствовать, звёзды, да и обычные люди так улучшают себя с помощью фотошопа, что разницу с "оригиналом" не заметить уже просто невозможно. В специальной теме на Reddit пользователи делятся такими сравнениями, и в подборке ниже — десять самых впечатляющих из них.

"Люди правда думают, что они могут убрать себе 20 лишних кг с помощью фотошопа и выйти на улицу, будто бы никто этого не заметит?"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Instagramreality/comments/cx0lts/people_really_think_they_can_photoshop_themselves/" target="_blank">EvalynHTX</a></p>

"Девушка, у которой я делала тату, отредактировала моё фото, прежде чем опубликовать его. Извините, моя настоящая талия не в цене"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Instagramreality/comments/d0mlk7/spotted_on_twitter/" target="_blank">LoveSicKWAR</a></p>

"Сравнение в один и тот же день"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dj2xln/same_day_comparison/" target="_blank">franklyfranka</a></p>

"Когда ты платишь папарацци / Когда ты им не платишь"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Instagramreality/comments/d5on4g/dont_doubt_it/" target="_blank">seemesometime</a></p>

"Силач"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Instagramreality/comments/ctyzic/a_strong_one/" target="_blank">mr_kord</a></p>

"Вся суть "Инстаграма" в одной картинке"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Instagramreality/comments/d10mxy/this_sub_summarized_in_a_picture/" target="_blank">MaddieThePie</a></p>

"Не до и после фильтра, а до и после реальной жизни..."

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Instagramreality/comments/d7lf7n/not_a_before_after_filter_but_a_before_and_after/" target="_blank">aprilallover</a></p>

"Я в "Инстаграме" и... тоже я, когда иду в ближайший магазин за продуктами"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dgsxo2/me_on_instagram_vs_when_you_walk_into_me_at_the/" target="_blank">GoldKatana</a></p>

"Что происходит за три года блогерства. Её кожа, словно как у хрустящей курочки"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dhfkm2/what_happens_over_3_years_as_an_influencer_her/" target="_blank">MsLunaValentine</a></p>

"Контуринг носа"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Instagramreality/comments/cs09zp/nose_contouring/" target="_blank">AntiqueStore</a></p>

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