Блогерша показала, как легко всех обманывать в Instagram: 10 "идеальных" фото

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Фото © Instagram/saggysara

Сара Пухто мечтает, что когда-нибудь люди поймут, что здоровое тело и идеальное тело — не одно и то же.

Битва между "Инстаграмом" и реальностью ещё не закончилась. И Сара Пухто, девушка, которая ведёт блог о здоровье, наносит очередной удар по соцсети

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/saggysara/" target="_blank">saggysara</a></p>

Учёные уже не раз доказывали, что идеальные фотографии в ленте подрывают у пользователей уверенность в себе. Особенно когда речь идёт о внешности

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/saggysara/" target="_blank">saggysara</a></p>

Ведь жизнь слишком далека от того, что мы видим на ярких картинках с красивыми девушками и парнями

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/saggysara/" target="_blank">saggysara</a></p>

Но мало кто задумывается, что и сами блогеры далеки от той физической формы, которой они хвастаются на снимках

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/saggysara/" target="_blank">saggysara</a></p>

Сара узнала все уловки, как добиться идеального тела... для фото. Тут живот втянул, там мышцы напряг, здесь повернулся — и вот ты уже Аполлон

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/saggysara/" target="_blank">saggysara</a></p>

На собственном примере девушка показывает, что самый обычный человек может выглядеть на фото как "фитоняшка"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/saggysara/" target="_blank">saggysara</a></p>

Иногда разница на её фотосравнениях такая большая, что сложно поверить, что это действительно одна и та же девушка

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/saggysara/" target="_blank">saggysara</a></p>

Блогерша из Финляндии мечтает, чтобы её подписчики приняли своё тело, а не гнались за идеалом красоты...

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/saggysara/" target="_blank">saggysara</a></p>

Ведь в реальном мире его просто не существует

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/saggysara/" target="_blank">saggysara</a></p>

Девушка доказывает подписчикам, что настоящая красота начинается изнутри, и просит их прежде всего быть добрыми к себе

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/saggysara/" target="_blank">saggysara</a></p>

Как на самом деле выглядят обладатели идеальных фото в соцсетях: 15 разоблачений

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