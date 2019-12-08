Блогерша показала, как легко всех обманывать в Instagram: 10 "идеальных" фото

Сара Пухто мечтает, что когда-нибудь люди поймут, что здоровое тело и идеальное тело — не одно и то же.

Битва между "Инстаграмом" и реальностью ещё не закончилась. И Сара Пухто, девушка, которая ведёт блог о здоровье, наносит очередной удар по соцсети

Учёные уже не раз доказывали, что идеальные фотографии в ленте подрывают у пользователей уверенность в себе. Особенно когда речь идёт о внешности

Ведь жизнь слишком далека от того, что мы видим на ярких картинках с красивыми девушками и парнями

Но мало кто задумывается, что и сами блогеры далеки от той физической формы, которой они хвастаются на снимках

Сара узнала все уловки, как добиться идеального тела... для фото. Тут живот втянул, там мышцы напряг, здесь повернулся — и вот ты уже Аполлон

На собственном примере девушка показывает, что самый обычный человек может выглядеть на фото как "фитоняшка"

Иногда разница на её фотосравнениях такая большая, что сложно поверить, что это действительно одна и та же девушка

Блогерша из Финляндии мечтает, чтобы её подписчики приняли своё тело, а не гнались за идеалом красоты...

Ведь в реальном мире его просто не существует

Девушка доказывает подписчикам, что настоящая красота начинается изнутри, и просит их прежде всего быть добрыми к себе

Как на самом деле выглядят обладатели идеальных фото в соцсетях: 15 разоблачений