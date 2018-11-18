Перейти с iOS на Android? Да, это умный и мощный ход

Павел Городницкий — о том, как iOS топчется на месте и не решает накопившихся проблем, а Android постоянно прогрессирует и движется вперёд.

Летом Тим Кук очень мощно прошёлся по Facebook и Instagram на ежегодной конференции WWDC. Преемник Стива Джобса раскритиковал эти соцсети за отслеживание важных данных и помешательство на рекламе — в итоге против проектов Цукерберга сразу же настроились многочисленные фанаты Apple.

Сам Марк сначала отреагировал спокойно, но всё же затаил обиду и потребовал, чтобы топ-менеджеры его компаний перестали пользоваться iPhone. На первый взгляд, решение Цукерберга кажется ребяческим и мелочным, но, если рассуждать глобально, он прав — будущее действительно за Android и руководству будет полезно поглубже исследовать эту систему. Ниже — все доказательства перспективности ОС от Google.

***

Войне iOS и Android столько лет, что рассуждать о взаимных преимуществах и недостатках уже скучно. Ну да, iOS красивее, стабильнее и лучше обновляется, а у Google — открытая система, которую можно настроить под себя. Это знают все, и всё равно каждый выбирает смартфон, исходя из личных симпатий и финансового состояния. Есть 20–25 тысяч и больше — можно выбирать между iPhone и Android. Нет нужной суммы? Однозначно придётся сидеть на Android. Так что в этом плане всё примитивно.

Зато гораздо увлекательнее проследить за тем, как будут развиваться обе системы в ближайшие годы. От Apple никто ничего не ждёт: есть iOS, она регулярно получает кучу косметических и функциональных улучшений, но глобальные изменения случаются редко, раз в несколько лет. Android, в свою очередь, гораздо гибче и перспективнее — спасибо знаменитой открытости и всеядности.

Ниже — три причины, почему все передовые технологии первыми получат фанаты гуглофонов.

1. Новые форм-факторы

Податливый Android позволяет экспериментировать — его можно установить куда угодно. Раньше систему обычно ставили на планшеты (провально), совсем дешёвые смартфоны (просто плохо) и всякие холодильники (бесполезно), а потом додумались, что Android годится для необычных флагманских гаджетов.

Раскладушка с двумя экранами, как у Samsung? Пожалуйста. Изогнутый смартфон, который готовят те же корейцы? Да, он тоже на Android. Слайдер с абсолютно безрамочным экраном от Xiaomi? И здесь "зелёный робот". Аппарат с двумя вырезами от других китайцев? Конечно, без Android не обошлось. Следовательно, как только какая-нибудь компания нащупает новый хитовый форм-фактор (как Джобс в 2005-м с iPhone), её будет уже не остановить.

А вот Apple так и останется со своими кирпичными айфонами, которые будет продавать по инерции. Считаете, что это абсурд? Напрасно. 11 лет назад в Nokia тоже думали, что телефоны без кнопок никому не нужны, но в итоге финская компания проделала стремительный рывок от олимпа до могилы и мучительного ренессанса. С Apple такого, конечно, не произойдёт (у неё слишком много денег), но лидерство на рынке упустить точно можно — прямо запросто.

2. Умный голосовой помощник

Очевидно, что рано или поздно людям придётся общаться с гаджетами вслух. Сейчас этим занимаются единицы, но со временем решать вопросы разговорами будет проще и быстрее, чем тыкать в кнопочки или экраны.

И тут для Apple снова наступят тёмные времена, потому что голосовой помощник Siri — на редкость идиотский продукт, которым просто невозможно пользоваться. Этот псевдоассистент постоянно переспрашивает, выдаёт рандомные результаты и плохо адаптируется под запросы владельца. Самое печальное, что Siri уже не помочь — это приложение и так покрыто заплатками, но ничего не меняется. Проще начать разработку заново, чем продолжать продвигать этого позорного трупа, особенно на фоне того, что получилось у Google.

Их Ассистент распознает разные голоса, классно расшифровывает двойные запросы ("Сначала закрой дверь, потом открой окно"), идеально подходит для умного дома и вообще провоцирует гораздо меньше обвинений в тупости, чем Siri. Если говорить откровенно, то Ассистент в Android — это первоклассник, который реально растёт, а Siri — это детсадовец, который застыл в развитии. Поэтому велик риск, что лет через пять Apple останется и за пределами умного дома, и вообще вне IT-трендов.

3. Компьютер вместо смартфона

Представьте ситуацию: Apple выпустит док-станцию, которая позволит объединять iPhone, клавиатуру и монитор, а потом пользоваться этой конструкцией, словно полноценным ПК. Да никогда в жизни такого не будет! В Купертино работают слишком жадные люди, чтобы позволять покупателям экономить на MacBook, iPad и iMac. Наоборот, Тим Кук никогда не допустит, чтобы одно устройство полностью заменило другое — такой уж он принципиальный и эффективный менеджер.

Зато на Android подобные компьютеры-комбайны уже существуют: для флагманов Samsung нужен специальный кредл (Deck), а топовые Huawei (например, Mate 10) справляются даже без него — спасибо Bluetooth и кабелю с разъёмами USB-C и DisplayPort.

Пока что получается корявенько и функция почти не востребована, но если её доработать, разрекламировать и сделать доступной для всех смартфонов, то люди начнут чаще выбирать Android-аппараты, которые фактически пойдут с компьютером в комплекте. А Apple вместе со своей жадностью и консерватизмом останется за бортом — там ей и место.