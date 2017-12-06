Когда это кончится? 10 проблем, с которыми столкнулись владельцы iPhone X

Владельцы iPhone X жалуются на отключение сканера Face ID после очередного обновления. Это не первая претензия к "инновационному" гаджету. Лайф собрал все "косяки", которые нашли пользователи "десятки".

Обмануть систему

В ноябре iPhone X подвергся массовой критике пользователей, которые заявили, что система распознавания лица Face ID снова дала сбой. В Сети появилось видео, как американский подросток без труда обманул систему безопасности. Аммар Малик сумел разблокировать iPhone X своей матери, просто поднеся его к своему лицу, после чего система Face ID оказалась беспомощной со всеми своими инфракрасными датчиками и системой проекции точек.

Компания Apple ранее предупреждала покупателей о возможном некорректном функционировании Face ID в отношении детей младше 14 лет, но разве владельцам модного гаджета от этого легче?

Треск и гудение

На "яблочных" форумах всё больше людей пишут о том, что во время воспроизведения звука на iPhone X слышится странный треск и гудение. Как сообщают владельцы iPhone X, непонятный звук появляется во время телефонного звонка, при воспроизведении музыки, видео со звуком, сигнала будильника или мелодии звонка.

Странный звук появляется только на максимальной громкости — возможно, это результат искажения. Некоторые считают, что из-за этого могут возникнуть проблемы с аппаратным или программным обеспечением, влияющим на динамик.

— Я слушаю довольно часто музыку через динамики iPhone X, и я сразу заметил лёгкий треск. Поскольку многие из нас заметили этот шум, моё предположение заключается в том, что дело в программном обеспечении, а не аппаратном, — говорит один из пользователей.

Странное бульканье

Один из пользователей недавно выложил видео с описанием проблемы на YouTube. На кадрах видно, что при нажатии на нижнюю часть устройства раздаётся странный звук, который, по мнению пользователя, связан с неплотным прилеганием экрана. Некоторые пользователи предположили, что проблема связана с высыхающим клеем, с помощью которого экран крепится к корпусу.

Такие открытия владельцы самого передового и уникального смартфона от Apple делают чуть ли не каждый день. Учитывая стоимость (почти 90 тысяч рублей в России) iPhone X, большинство пользователей крайне недовольны тем, что они получили за эти деньги. Вот лишь несколько наиболее частых "косяков", которые отметили покупатели.

Он облезает

Пользователи жаловались, что краска на корпусе смартфона держится не слишком хорошо и имеет тенденцию облезать спустя непродолжительное время при использовании. Сообщения об этом появились на портале Reddit, а также в других социальных сетях с подтверждающими фотографиями. В основном речь идёт о слезающей краске на нижней грани, а также по бокам, то есть с рамки смартфона из нержавеющей стали. Впрочем, некоторые пользователи написали, что это "проблема скорее не качества телефона, а криворуких пользователей".

Треск и шум

Некоторые пользователи столкнулись с треском, исходящим из динамика iPhone X. "Динамик гаджета издаёт странные звуки, если его громкость выставлена на максимум", — пишут они. Похожая проблема наблюдается, когда пользователь ставит своего голосового собеседника на громкую связь.

Один из посетителей форума Reddit рассказал о том, что был вынужден заменить iPhone X на новый аппарат, но столкнулся с той же самой проблемой.

Экран выгорает

В Apple очень гордились своим новым экраном. Дело в том, что Х — это первый смартфон компании, где применили OLED-дисплей. Панель, в составе которой органические светодиоды, обладает рядом плюсов, среди которых высокая контрастность, меньшее потребление энергии, большая глубина некоторых цветов и так далее, однако без недостатков так или иначе не обходится. Спустя всего неделю после старта продаж представители компании сделали заявление: дисплеи настолько инновационны, что могут выгорать.

Выгорание — это дефект, при котором на экране при смене изображения остаётся часть старого изображения. "Дисплей нового флагмана Apple iPhone X подвержен выгоранию со временем", — заявили в ​Apple и опубликовали ряд рекомендаций для того, чтобы как можно дольше сохранить функциональность дисплея.

Разработчики советуют:

Постоянно обновлять iOS. Использовать функцию "Автояркость". Установить на достаточно короткое время автоблокировку экрана iPhone X, чтобы дисплей выключался как можно быстрее.

Перегрев

Пользователи также недовольны тем, что телефон сильно греется на зарядке (особенно на беспроводной), а также при любой нагрузке. Доходит даже до того, что телефон некомфортно держать в руке.

Зелёная линия

Несколько десятков владельцев iPhone X по всему миру заявили, что на экранах их смартфонов появилась вертикальная зелёная линия. Проблема отмечается после нескольких дней использования устройства. Владельцы телефонов пояснили, что линия появляется при обычном использовании — устройства не роняли. Причём случиться это может в любом месте экрана, но чаще всего — в его правой части.

"В первый же день появилась яркая зелёная линия с правой стороны дисплея iPhone X", — пишет один из пользователей на форуме Apple. Перезапуск и даже полное восстановление устройства не устраняют проблему. Компания Apple не комментирует ситуацию, но уже заменила смартфон одному из обратившихся. Некоторые эксперты грешат опять же на новые OLED-дисплеи: в 2017 году фиолетовая линия появилась на нескольких телефонах Samsung Galaxy S7, в котором такие же дисплеи.

Смертельный холод

Пользователи iPhone X также заметили, что экран устройства перестаёт воспринимать нажатия при температуре, близкой к нулю. Компания Apple подтвердила наличие проблемы, но при этом отметила, что рабочая температура её смартфонов — от 0 до 35 градусов Цельсия.

Непонятно, зачем она тогда привозит свои гаджеты в Россию, где температура ниже нуля держится больше полугода. Проблема наблюдается при перепаде температур: если выйти из тёплого помещения на улицу, экран становится неотзывчивым, а через несколько минут снова работает нормально.

В компании уже пообещали выпустить обновление iOS 11, в котором будет устранена проблема, вызывающая слабую отзывчивость экрана iPhone X при низких температурах.

Близнецы и Face ID

Ещё одна инновация iPhone X, которой очень гордились разработчики, — Face ID, технология распознавания лица. Она применяется для разблокировки устройства, оплаты с помощью Apple Pay и многих других функций. Интересно, что в Apple заявляли, что технология позволяет различать даже близнецов. Как показали эксперименты, это не так.

"Мы решили проверить возможности Face ID. У нас был один брат, который зарегистрировал своё лицо в iPhone X. Мы убедились, что он может разблокировать смартфон, посмотрев на него. После этого он должен был передать iPhone своему брату-близнецу, чтобы тот разблокировал его. Самое интересное, что у него это получилось" — пишет Mashable. И это не единичный случай.