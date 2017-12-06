Когда это кончится? 10 проблем, с которыми столкнулись владельцы iPhone X

Когда это кончится? 10 проблем, с которыми столкнулись владельцы iPhone X

Фото: © Apple Inc

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Владельцы iPhone X жалуются на отключение сканера Face ID после очередного обновления. Это не первая претензия к "инновационному" гаджету. Лайф собрал все "косяки", которые нашли пользователи "десятки".

Обмануть систему

В ноябре iPhone X подвергся массовой критике пользователей, которые заявили, что система распознавания лица Face ID снова дала сбой. В Сети появилось видео, как американский подросток без труда обманул систему безопасности. Аммар Малик сумел разблокировать iPhone X своей матери, просто поднеся его к своему лицу, после чего система Face ID оказалась беспомощной со всеми своими инфракрасными датчиками и системой проекции точек.

Компания Apple ранее предупреждала покупателей о возможном некорректном функционировании Face ID в отношении детей младше 14 лет, но разве владельцам модного гаджета от этого легче?

Треск и гудение

На "яблочных" форумах всё больше людей пишут о том, что во время воспроизведения звука на iPhone X слышится странный треск и гудение. Как сообщают владельцы iPhone X, непонятный звук появляется во время телефонного звонка, при воспроизведении музыки, видео со звуком, сигнала будильника или мелодии звонка.

<p>Фото: © Flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/thebetterday4u/" target="_blank">Aaron Yoo</a></p>

Странный звук появляется только на максимальной громкости — возможно, это результат искажения. Некоторые считают, что из-за этого могут возникнуть проблемы с аппаратным или программным обеспечением, влияющим на динамик.

— Я слушаю довольно часто музыку через динамики iPhone X, и я сразу заметил лёгкий треск. Поскольку многие из нас заметили этот шум, моё предположение заключается в том, что дело в программном обеспечении, а не аппаратном, — говорит один из пользователей.

Странное бульканье

Один из пользователей недавно выложил видео с описанием проблемы на YouTube. На кадрах видно, что при нажатии на нижнюю часть устройства раздаётся странный звук, который, по мнению пользователя, связан с неплотным прилеганием экрана. Некоторые пользователи предположили, что проблема связана с высыхающим клеем, с помощью которого экран крепится к корпусу.

Такие открытия владельцы самого передового и уникального смартфона от Apple делают чуть ли не каждый день. Учитывая стоимость (почти 90 тысяч рублей в России) iPhone X, большинство пользователей крайне недовольны тем, что они получили за эти деньги. Вот лишь несколько наиболее частых "косяков", которые отметили покупатели.

Он облезает

<p>Фото: © Flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/thebetterday4u/" target="_blank">Aaron Yoo</a></p>

Пользователи жаловались, что краска на корпусе смартфона держится не слишком хорошо и имеет тенденцию облезать спустя непродолжительное время при использовании. Сообщения об этом появились на портале Reddit, а также в других социальных сетях с подтверждающими фотографиями. В основном речь идёт о слезающей краске на нижней грани, а также по бокам, то есть с рамки смартфона из нержавеющей стали. Впрочем, некоторые пользователи написали, что это "проблема скорее не качества телефона, а криворуких пользователей".

Треск и шум

Некоторые пользователи столкнулись с треском, исходящим из динамика iPhone X. "Динамик гаджета издаёт странные звуки, если его громкость выставлена на максимум", — пишут они. Похожая проблема наблюдается, когда пользователь ставит своего голосового собеседника на громкую связь.

Один из посетителей форума Reddit рассказал о том, что был вынужден заменить iPhone X на новый аппарат, но столкнулся с той же самой проблемой.

Экран выгорает

<p>Фото: © Flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/thebetterday4u/" target="_blank">Aaron Yoo</a></p>

В Apple очень гордились своим новым экраном. Дело в том, что Х — это первый смартфон компании, где применили OLED-дисплей. Панель, в составе которой органические светодиоды, обладает рядом плюсов, среди которых высокая контрастность, меньшее потребление энергии, большая глубина некоторых цветов и так далее, однако без недостатков так или иначе не обходится. Спустя всего неделю после старта продаж представители компании сделали заявление: дисплеи настолько инновационны, что могут выгорать.

Выгорание — это дефект, при котором на экране при смене изображения остаётся часть старого изображения. "Дисплей нового флагмана Apple iPhone X подвержен выгоранию со временем", — заявили в ​Apple и опубликовали ряд рекомендаций для того, чтобы как можно дольше сохранить функциональность дисплея.

Разработчики советуют:

  1. Постоянно обновлять iOS.
  2. Использовать функцию "Автояркость".
  3. Установить на достаточно короткое время автоблокировку экрана iPhone X, чтобы дисплей выключался как можно быстрее.

Перегрев

<p>Фото: © Flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/thebetterday4u/" target="_blank">Aaron Yoo</a></p>

Пользователи также недовольны тем, что телефон сильно греется на зарядке (особенно на беспроводной), а также при любой нагрузке. Доходит даже до того, что телефон некомфортно держать в руке.

Зелёная линия

Несколько десятков владельцев iPhone X по всему миру заявили, что на экранах их смартфонов появилась вертикальная зелёная линия. Проблема отмечается после нескольких дней использования устройства. Владельцы телефонов пояснили, что линия появляется при обычном использовании — устройства не роняли. Причём случиться это может в любом месте экрана, но чаще всего — в его правой части.

"В первый же день появилась яркая зелёная линия с правой стороны дисплея iPhone X", — пишет один из пользователей на форуме Apple. Перезапуск и даже полное восстановление устройства не устраняют проблему. Компания Apple не комментирует ситуацию, но уже заменила смартфон одному из обратившихся. Некоторые эксперты грешат опять же на новые OLED-дисплеи: в 2017 году фиолетовая линия появилась на нескольких телефонах Samsung Galaxy S7, в котором такие же дисплеи.

Смертельный холод

<p>Фото: © Apple Inc</p>

Пользователи iPhone X также заметили, что экран устройства перестаёт воспринимать нажатия при температуре, близкой к нулю. Компания Apple подтвердила наличие проблемы, но при этом отметила, что рабочая температура её смартфонов — от 0 до 35 градусов Цельсия.

Непонятно, зачем она тогда привозит свои гаджеты в Россию, где температура ниже нуля держится больше полугода. Проблема наблюдается при перепаде температур: если выйти из тёплого помещения на улицу, экран становится неотзывчивым, а через несколько минут снова работает нормально.

В компании уже пообещали выпустить обновление iOS 11, в котором будет устранена проблема, вызывающая слабую отзывчивость экрана iPhone X при низких температурах.

Близнецы и Face ID

Ещё одна инновация iPhone X, которой очень гордились разработчики, — Face ID, технология распознавания лица. Она применяется для разблокировки устройства, оплаты с помощью Apple Pay и многих других функций. Интересно, что в Apple заявляли, что технология позволяет различать даже близнецов. Как показали эксперименты, это не так.

"Мы решили проверить возможности Face ID. У нас был один брат, который зарегистрировал своё лицо в iPhone X. Мы убедились, что он может разблокировать смартфон, посмотрев на него. После этого он должен был передать iPhone своему брату-близнецу, чтобы тот разблокировал его. Самое интересное, что у него это получилось" — пишет Mashable. И это не единичный случай.

Автор:
КВ
Копытин Виталий
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